El V Open Solvay Ciudad de Torrelavega se disputará del 13 al 19 con la participación de 26 tenistas

Presentación del V Open Solvay Ciudad de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El V Open Solvay Ciudad de Torrelavega se disputará del 13 al 19 de julio en las instalaciones del Club Tenis Solvay con la participación de 26 jugadores de categoría absoluta masculina procedentes de diferentes puntos de España.

Así, los partidos, con acceso gratuito, previos a las semifinales se disputarán del 13 al 17 a partir de las 17.00 horas.

Éstas se jugarán el sábado 18, a las 11.00 horas, mientras que la final tendrá lugar el domingo, a la misma hora.

Por otra parte, la competición repartirá premios en metálico entre los jugadores mejor clasificados. Así, el campeón recibirá 500 euros, el finalista 250 euros y cada uno de los semifinalistas 125 euros, ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Deportes, Nacho González, y Rodrigo Llano y Félix Garma, representantes del Club de Tenis, han presentado este jueves el torneo.

González ha destacado la continuidad de una competición que alcanza su quinta edición y que permite "disfrutar durante una semana de tenis de competición en la ciudad".

Asimismo, ha agradecido al Club su trabajo en la organización y ha animado a vecinos y aficionados a acercarse a las instalaciones y seguir los partidos.