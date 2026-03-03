El operativo de El Bocal habilita el número 942 20 30 69 para información a familiares

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El operativo desplegado esta tarde con motivo del suceso en la pasarela de la playa de El Bocal de Santander, en el que hasta ahora han fallecido cinco personas y una más continúa desaparecida, ha habilitado un número de teléfono de información a familiares: el 942 20 30 69.

La medida se ha acordado ante el volumen de llamadas que se están recibiendo, tanto en el 112 de Emergencias Cantabria como en el 091 de Policía Nacional, para canalizar todas las que entren y que además sean atendidas por personal cualificado, han indicado fuentes del operativo a Europa Press.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió sobre las 16.45 horas el aviso de lo sucedido, cuando un grupo de siete personas -seis estudiantes del CIFP La Granja de Heras y un monitor- hacían una ruta por la senda costera. En el momento en el que pasaban por una de las pasarelas, que conecta dos acantilados, y por causas que se desconocen, la estructura de madera se rompió y se hundió, y todos cayeron a una zona de rocas y al mar.

Una estudiante fue evacuada con hipotermia a Valdecilla, otra también fue rescatada con vida, pero falleció en el hospital, y en el lugar de lo ocurrido se han recuperado otros cuatro cuerpos, que elevan el total de víctimas mortales a cinco hasta ahora, pues hay otra persona desaparecida.

Con motivo de este suceso se ha habilitado un amplio dispositivo en la zona, donde se ha habilitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), con intervención de bomberos de Santander, Policía Local y Nacional, Guardia Civil y su Servicio Marítimo, Protección Civil y Emergencias de Cantabria, el helicóptero y los drones del Gobierno, sanitarios del servicio 061 y del SUAP de El Sardinero, Cruz Roja -con embarcación y asistencia psicosocial-, Costas y Salvamento Marítimo, incluido buque SAR Gavia. Además, el Ayuntamiento ha habilitado el Centro Cívico Fernando Ateca para atender a personas afectadas por este suceso.