La oposición acusa a Revilla de "vender humo" y una "Arcadia feliz" que "no existe"

El PP cree que Revilla está "en declive", a Podemos "no le convence" su mensaje y Cs considera que el presidente se ha quedado "sin discurso"

Los partidos de la oposición (PP, Podemos y Ciudadanos) acusan al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), de aportar "datos falsos" sobre la marcha de la comunidad, de "vender el mismo humo de siempre" y presentar a Cantabria como una "Arcadia feliz" que "no existe".

Esta es la valoración que han realizado los representantes de estos partidos tras escuchar el discurso de Revilla en el Día de Cantabria de Cabezón de la Sal y su dictamen sobre la marcha de la comunidad autónoma.

Mientras que Revilla ha subrayado, en su discurso, el liderazgo de Cantabria en cuanto a crecimiento económico y en descenso del paro y lo ha usado para reivindicar la labor del bipartito regional (PRC-PSOE) y se ha mostrado "muy optimista" sobre el futuro de Cantabria, los grupos de la oposición han aludido a la temporalidad y a la precariedad del empleo, le han recordado la realidad de los desahucios y han calificado de "palabrería" y "humo" los proyectos a los que se ha referido.

PP: SE HA ESCENIFICADO EL DECLIVE DE REVILLA

Para el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, Revilla en su discurso de este domingo "sigue vendiendo el mismo humo de siempre y sigue contando las mismas batallitas de siempre".

A juicio del también diputado 'popular' del Parlamento de Cantabria, este domingo, en Cabezón, "se ha escenificado el declive" de Revilla y se ha puesto de manifesto que "ya no está para gobernar Cantabria".

Fernández ha opinado que Revilla ha basado su discurso en hablar de él mismo y referirse al "pasado", pero no ni del presente ni en el futuro.

"Ha estado una hora hablando de él, de él y de él. Ha hablado de la Prehistoria, ha hablado de cuando llegaron los romanos, ha hablado del siglo XVIII, del origen de la autonomía pero no hablado ni del presente ni del futuro, sencillamente porque el presente y el futuro de Cantabria no le importa ni lo más mínimo. Solo le importa él y por eso solo he hablado, de él, de él y de él", ha señalado.

PODEMOS: LA REALIDAD DE CANTABRIA ES OTRA

Por su parte, el diputado regional de Podemos José Ramón Blanco ha afirma que "no le ha convencido" el discurso de Revilla ni cree que pueda "convencer a nadie con ese mensaje".

Y es que, según Blanco, Revilla ha dado datos "surrealistas" sobre la marcha de Cantabria y que, en su opinión, no se corresponden con la realidad y "falsos" en relación a la evolución del empleo, que según ha dicho está basada en trabajos temporales y precarios.

Blanco ha opinado que "la realidad de Cantabria es otra" a la que describe Revilla. "Y la vemos dando un paseo por las ciudades principales de Cantabria, por Torrelavega y por Santander, donde cada vez cierran más comercios, donde cada vez hay más necesidades sociales", ha aseverado.

El también integrante del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos ha recordado al presidente que, según las estadísticas, en la comunidad hay "un desahucio al día" y es una realidad que, en su opinión, se está "obviando".

Blanco ha señalado que Podeos seguirá reivindicando que hay que dar "una respuesta real" para Cantabria.

CS: REVILLA INTENTA VENDER UNA ARCADIA FELIZ QUE NO EXISTE

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs) e integrante del grupo mixto, Rubén Gómez, tampoco se ha mostrado conforme con el discurso de Revilla ya que, a su juicio, en él ha intentado convencer de que Cantabria es una "Arcadia feliz" que "no existe" y "dista mucho de la realidad" tanto de la comunidad como del bipartito PRC-PSOE.

"Los datos que nos ha dado distan mucho de la realidad. Se le ha olvidado decir que ese empleo que se crea en Cantabria es un empleo precario", ha aseverado.

Para Gómez, a Revilla, con la moción de censura y el cambio de Gobierno, "se le ha acabado el discurso". "Hasta ahora el único discurso que mantenía el Partido Regionalista es que el enemigo estaba fuera, que todas las culpas eran de Madrid y, evidentemente, ahora que gobierna su socio aquí en Cantabria, el Partido Socialista, carece de discurso".

El representante de Cs ha reprochado a Revilla que no haya hablado de proyectos del presente y de lo que ha podido hacer esta legisltaria. "La realidad es que nunca ha tenido proyecto", ha dicho Gómez, que ha insistido en que hasta ahora el regionalista se había limitado a decir que "en Madrid eran muy malos".

A Gómez tampoco le ha convencido el anuncio de Revilla sobre la nueva colaboración del Gobierno de España con el proyecto Comillas y ha insistido en que se trata de un "pozo sin fondo".

Y es que para este diputado de Cs "da igual quién sea el que pague" el proyecto Comillas cuando "lo que falta es un proyecto".