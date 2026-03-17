La oposición concreta sus peticiones para el Pleno de El Bocal: que Igual asuma responsabilidades y se cree una comisión

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Santander en foto de archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oposición del Ayuntamiento de Santander (PRC, PSOE, Vox e IU) ha concretado, en un escrito dirigido a la Secretaría General del Pleno, los tres puntos del orden del día del Pleno extraordinario que han solicitado se convoque sobre la tragedia de El Bocal. Son la asunción de responsabilidades políticas de la alcaldesa, Gema Igual (PP), sobre la promoción turística de la senda litoral norte y por el fallo en la gestión de la llamada de alerta sobre el estado de la pasarela, y la creación de una comisión especial sobre la tragedia.

El Ayuntamiento de Santander anunció el pasado viernes 13 por la mañana que convocaría ese mismo día el Pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición sobre la tragedia de El Bocal "en la primera fecha posible" una vez que se haya completado la entrega al juzgado de toda la documentación requerida por la jueza que instruye el caso, cuyo plazo finaliza hoy.

Sin embargo, horas más tarde explicó que no podía convocarlo hasta que los grupos solicitantes no respondieran al requerimiento efectuado por el secretario municipal para determinar la propuesta de acuerdo que debe debatirse en el pleno, y que entonces éste se convocaría "de forma inmediata".

Hoy, los grupos de la oposición han registrado la propuesta "concreta" para el orden del día.

El primer punto es la creación de una Comisión Especial sobre la tragedia del El Bocal que supuso la muerte de seis jóvenes, cuya primera reunión se convocará en el plazo máximo de un mes.

Solicitan que dicha Comisión Especial cuente con la presencia de los responsables políticos y técnicos que se requieran de las concejalías de Turismo y Dinamización Social, Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Servicios Técnicos, y Barrios, Participación Ciudadana y Servicios Generales.

El segundo punto de debate y votación es la petición de que la alcaldesa asuma responsabilidades políticas sobre promoción turística de la Senda Costera Norte Litoral por parte del Ayuntamiento "sin garantizar las medidas de seguridad para su utilización y uso ciudadano".

Y el tercero, que la alcaldesa, como jefa de la Policía local de Santander, asuma sus responsabilidades políticas "por el fallo en la gestión de llamada previa de alerta sobre el estado de la pasarela de El Bocal, una vez constatadas graves deficiencias en el registro, gestión y seguimiento de la incidencia".