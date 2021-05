La oposición critica que Revilla "criminalice" a los hosteleros para hacerse pasar por "víctima" tras su polémica comida

El desacuerdo entre PRC-PSOE y la oposición (PP, Cs y Vox) hace que Revilla no comparezca el lunes en el Parlamento de Cantabria

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha criticado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pretenda "criminalizar" a los hosteleros por su protestas "legítimas" por las restricciones al sector así como acusar "sin pruebas" a los partidos políticos de "alentarlas" para hacerse pasar por una "víctima" después de la polémica acerca de su comida de ayer, jueves, con empresarios en un restaurante de Santander.

Además, los tres grupos que la conforman (PP, Cs y mixto-Vox) han pedido, y solicitado formalmente en el Parlamento, que Revilla dé explicaciones en la Cámara de lo ocurrido ayer, jueves, en dicha comida, en la que, a su juicio, "parece" que él "no cumple" con las "durísimas" restricciones impuestas a la hostelería.

Sus portavoces han criticado las afirmaciones hechas por Revilla en relación a este suceso, en las que ha desmentido que comiera en el interior de un local de hostelería --actualmente solo pueden servir en terraza-- y se fumara un puro en la mesa, como asegura el grupo de hosteleros que le grabó y al que el presidente ha acusado de "acoso" y de estarle haciendo "la vida imposible".

Además, Revilla, que ha declarado sentirse "indefenso" y está "pensando" en pedir protección, cree que las acciones de este grupo pudieran estar "alentadas" por algunas formaciones políticas. De hecho, afirmó que uno de los integrantes es hijo de un antiguo dirigente del PP.

PP: REVILLA ESTÁ PERDIENDO EL NORTE

Al respecto, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha tildado de "barbaridades" estas palabras de Revilla, de quien cree que está "perdiendo el norte".

Fernández ha censurado que Revilla quiera "hacer ver" que se le está "acosando" cuando, que él sepa, "nadie" lo ha hecho o que afirme "sin pruebas de ningún tipo" que detrás de estos actos de este grupo haya una especie de campaña política, cuando, según el portavoz del PP, se trata de la "protesta legítima" de un sector, el de la hostelería, que está siendo "machacado" por las restricciones del Gobierno de Cantabria.

"Con medidas tan duras lo menos que puede hacer es entender las reacciones de aquellos a quienes perjudica con sus medidas y no ofenderles", ha apostillado.

Fernández ha afirmado que Revilla ha causado un "gran perjuicio" al sector al imponerle, según ha dicho, las medidas más "restrictivas" y "duras" de "toda España", las cuales, además, a juzgar por los vídeos de esta polémica comida, él "no las cumple", algo que ha motivado que la Asociación de Hostelería de Cantabria haya denunciado estos hechos ante la Consejería de Sanidad para que investigue lo ocurrido y haya pedido su dimisión.

El portavoz del PP ha aclarado que su grupo "de momento" solo ha pedido "explicaciones" a Revilla en el Parlamento, no dimisiones, y ha afirmado que "no quiere sacar conclusiones precipitadas ni juzgarle" antes de escucharle y ello pese a que, a su juicio, "cuesta creer" que donde comió el presidente fuera un terraza cuando se puede cerrar y poner un candado. "Y sabemos que alguien fumó un puro, no sabemos quién", ha aseverado.

El portavoz del PP ha indicado que, ante las imágenes de Revilla en el restaurante difundidas en las redes sociales y las "dudas" sobre lo ocurrido, "la mejor manera" de actuar para despejarlas es que el presidente acuda a la Cámara a "decir lo que tenga que decir" en lugar de dedicarse a decir "barbaridades" fuera de ella.

CS: REVILLA FUMÓ, NO ES DISCUTIBLE

En una línea similar, su homólogo de Cs, Félix Álvarez, ve "indecente" que Revilla intente "relacionar" las protestas y el "sufrimiento" del sector con el "parentesco" de alguno de los hosteleros.

Respecto a los hechos, a su juicio "no es discutible" que Revilla fumó en la mesa, ya que --ha dicho-- hay un vídeo donde se le ve sosteniéndolo en la mano, y ha criticado que, además, "mienta" y lo niegue.

"Es que es el presidente de Cantabria, es el presidente de la comunidad autónoma de España que más restricciones ha impuesto a la hostelería y fuma donde no debe y encima miente", le ha afeado Álvarez.

Por ello, pide que Revilla dé explicaciones en la Cámara del "lamentable espectáculo" que se ha dado y que ha salido en todos los informativos. "Ya está bien de que este tipo de actitudes del presidente Revilla nos deje a los cántabros nos deje a los cántabros en una situación más que lamentable", ha aseverado.

VOX PIDE QUE EL INTERIOR DE LOS BARES SE ABRA, "NO SOLO PARA REVILLA"

Lo mismo ha pedido el portavoz del grupo mixto-Vox, Cristóbal Palacio, quien cree que lo ocurrido ayer en la comida de Revilla son unos hechos "gravísimos" pues, a su juicio, el presidente sí incumplió las medidas que su Gobierno ha impuesto al sector, "faltando al respeto" a los cántabros, y además "mintió" al intentar negar los hechos.

A su juicio, la actuación de Revilla, tanto en la comida como en sus explicaciones posteriores en las que intenta "culpabilizar" y "criminalizar" a los hosteleros y echar la culpa "a todo el mundo menos a él" y "convertise en víctima cuando es infractor", "no le hacen digno de ser presidente".

Palacio ha pedido a Sanidad que tramite "lo antes posible" la denuncia de la Asociación de Hostelería para ver si Revilla infringió o no sus normas.

Por otra parte, ha vuelto a insistir en que las restricciones impuestas a la hostelería cuando decaiga el estado de alarma "se levanten" pues son "absurdas" y van a "abocar" a la ciudadanía a botellones y fiestas privadas. Así, ha pedido que los interiores de la hostelería "se abran para todos los ciudadanos y no solo para Revilla".

DESACUERDO SOBRE LAS COMPARECENCIAS

PP, Cs y Vox registraron sendas solicitudes de comparecencia ayer por la tarde para que Revilla dé explicaciones en la Cámara de lo ocurrido en esta comida.

A su vez, el Gobierno de Cantabria registró esta mañana una solicitud de comparecencia de Revilla, a petición propia, para hacer un "análisis de la situación de Cantabria una vez finalizado el estado de alarma y otros asuntos relacionados con el Covid".

Las cuatro solicitudes de comparecencia debían ser aprobadas, para poder llevarse a cabo, por la Mesa del Parlamento, y parecía que había acuerdo en que éstas se celebrasen el lunes, 10 de mayo, desplazando el Pleno ordinario previsto para ese día al martes.

Sin embargo, este acuerdo se rompió al no ponerse de acuerdo los grupos sobre el orden en que debían de producirse estas comparecencias en el Pleno ya que el Gobierno quería que la suya se celebrase la primera, mientras que PP, Cs y Vox reclamaban que debían ser las suyas por haberse registrado antes.

Este desacuerdo ha hecho que, finalmente, ninguna de ellas, se celebre el lunes y queden en el aire, algo de lo que se han acusado respectivamente unos y otros.

Mientras que la oposición cree que el Gobierno quiere "pasarles por encima", "hurtándoles" sus derechos, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha resaltado que el Ejecutivo tiene "preferencia" en la tramitación parlamentaria.

Ha tildado de "surrealista" lo ocurrido y ha afirmado "no entender" la actitud del "tripartido" de la oposición.

Hernando ha asegurado que Revilla estaba dispuesto a dar el mismo lunes "todas las explicaciones" que demanda la oposición sobre el "incidente" de la comida y también informar de lo que, a su juicio, "verdaderamente importa" a los ciudadanos, que es la situación y las medidas de Cantabria ante el levantamiento del estado de alarma.

Pese a todo, el portavoz del PRC ha explicado que el Gobierno dará estas explicaciones sobre el fin del estado de alarma y su impacto en Cantabria en "otros foros" distintos al Pleno del Parlamento y el resto de comparecencias "serán o no serán" conforme al reglamento y a las "mayorías parlamentarias".