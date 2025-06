La oposición pide a Buruaga que "no anuncie tanto y vaya cumpliendo"

Paula Fernández ve "un alejamiento cada vez mayor" entre Buruaga y la realidad cántabra y recuerda al PP que no tiene mayoría absoluta

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oposición al Gobierno de Cantabria (PP) ha pedido a su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que "no anuncie tanto y vaya cumpliendo", pues PRC, PSOE y Vox han coincidido en que la 'popular' ha prometido este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región "lo mismo" que en el anterior, y le han afeado "los incumplimientos" en los que a juicio de estos tres grupos ha incurrido y el que no haya hecho "nada" de lo comprometido, cuando se cumple el ecuador de la legislatura.

Creen que la jefa del Ejecutivo, que lleva dos años de mandato en minoría parlamentaria, "maquilla" datos y acciones, y "promociona" proyectos que en realidad son de otros o "heredados" del anterior bipartito de socialistas y regionalistas.

Lo han expresado así, esta tarde en el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, los portavoces de PRC, Paula Fernández; PSOE, Mario Iglesias; y Vox, Leticia Díaz, que se han pronunciado sobre la intervención en la sesión matinal de Buruaga, en la que ha realizado diferentes anuncios, como la libre elección de hospital desde 2026, avales a menores de 45 años para comprar vivienda o inversiones en infraestructuras turísticas.

CANTABRIA AVANZA GRACIAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA

Y aunque la líder del Gobierno y del PP regional ha asegurado que la comunidad autónoma "avanza" pese a la "anarquía nacional", el diputado del PSC ha replicado que "todo lo que avanza en Cantabria es gracias al Gobierno de España". Y ha remachado que los 'populares' "viven" de criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y "de la herencia del Gobierno anterior" en la región.

"Así no puede seguir gobernando, señora Buruaga, porque si todo ha ido peor en dos años es simple y llanamente porque su Gobierno no funciona, por mucho que prometan, prometan y prometan", ha señalado Iglesias, para quien no hay "excusas ni justificaciones que valgan", pues tanto el PRC como Vox "le han puesto un puente de plata" para sacar adelante las cuentas y "todas las leyes que han querido".

Así, ha el parlamentario del PSOE ha indicado a Buruaga que, "si Cantabria no avanza, es su responsabilidad", como lo también lo es si la región "pierde oportunidades", la sanidad y la educación "están peor que hace dos años", el aeropuerto "va a menos", los pisos turísticos -sobre todo los ilegales- "no dejan de crecer y la gente cada vez puede tener menos acceso a una vivienda digna", el principal problema de la región para este partido.

"Todo es su responsabilidad", ha resumido el socialista, que cree que el Gobierno de Buruaga ha hecho "nada o muy poco" y ha prometido y anunciado "lo mismo" que en debates previos. "Deje de buscar culpables fuera y póngase a trabajar dentro de un Gobierno que lo ha tenido fácil y nos está haciendo muy difícil la vida a los cántabros". "Despierten. Los cántabros estamos esperando un Gobierno que gobierne. Y este Parlamento está esperando un Gobierno que cumpla lo que aprueba y avance en lo que promete y que nunca hace", ha indicado Iglesias.

FALTA DE GESTIÓN E INCUMPLIMIENTOS

La portavoz del PRC y candidata electoral no comparte la 'Arcadia Feliz' que a sus ojos ha dibujado Buruaga en su intervención y ha lamentado que pese a que su partido ha puesto "todo de su parte y más" para que el Gobierno funcione, aprecia sin embargo una "preocupante falta de gestión" e incumplimiento de los compromisos de forma "sistemática y reiterada".

Pero lo que más preocupa a Fernández es que ve "un alejamiento cada vez mayor" entre Buruaga y la realidad cántabra: "La distancia que ha puesto entre su acción política y los problemas reales de los ciudadanos a los que se debe cada día es más evidente. Y eso, señora presidenta, suele ser un síntoma de soberbia que ejercen los gobiernos que lo hacen con mayoría absoluta", ha comentado la regionalista para recordar a la 'popular' que no tiene mayoría absoluta. "No lo olvide. Baje de vez en cuando del pedestal en el que está creciendo o probablemente en el que se está escondiendo", ha añadido.

La sucesora de Miguel Ángel Revilla en los carteles de las elecciones de 2027 ha considerado "injusto" que la presidenta haya intentado "borrar" en su intervención que la mayoría de los proyectos ejecutados estos años o que están realizando son del Ejecutivo anterior, que los dejó en marcha o incluso "en bandeja".

Y ha criticado la acción del PP si se tiene en cuenta que la economía está "estancada", el plan de autonómos "ha fracasado" y Cantabria está "a la cola" de España en poder adquisitivo: "Los cántabros nos empobrecemos a marchas forzadas", ha alertado, antes de censurar también la acción en otras materias como industria, juventud, derribos o sanidad, donde el Gobierno y su presidenta han "fallado" y no han "cumplido", pues está "mucho peor que la dejamos". En educación, ha pedido "un esfuerzo" a Buruaga para llegar a un acuerdo con los docentes en la mejora salarial que reivindican.

DECEPCIÓN

Finalmente, la portavoz de Vox no tiene "dudas" de que Buruaga, "al más puro estilo revillista", ha dedicado las tres horas de su primera intervención en la Cámara a "volver a vender lo mismo que nos dijo hace dos años en su discurso de investidura y que nos repitió en el anterior Debate de Orientación Política".

"Ha comenzado refiriéndose a la honestidad y ha terminado su discurso diciendo que ha querido ser muy rigurosa", ha apuntado Díaz, para quien la jefa del PP "no ha practicado ninguna de las dos cosas" y su Gobierno "está más preocupado por preparar la próxima legislatura que por gobernar en esta".

Se trata de un Ejecutivo que "anuncia, promete, planea para un futuro incierto" y con "consigna política", que es "invisibilizar a Vox", ha opinado la diputada de este grupo, para quien "está bien firmar", pero está "muchísimo mejor cumplir". Así, ha cuestionado los "logros" que se ha atribuido Buruaga, a la que se ha referido como "la alumna aventajada de Revilla", y cree que su Gobierno ha sido una "gran decepción" al suponer un "continuismo absoluto de lo heredado", con los mismos proyectos cuyo presupuesto "duplica o triplica" y las obras se vuelven "eternas".

Díaz ha considerado que el actual Ejecutivo es el de "las promesas por cumplir, los titulares sin contenido, los planes de 'año tras año' y la propaganda y publicidad", mientras Cantabria "crece menos" que la media y el paro baja, pero a costa del envejecimiento y una menor tasa de actividad, en tanto que la "tan cacareada" revolución fiscal "ha sido un leve rasguño" al sistema, con deducciones que no han sido "suficientes" e impuestos que "siguen asfixiando" a los cántabros.