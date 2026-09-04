La oposición de Piélagos exige a Caramés un Pleno extraordinario ante la "parálisis" y el "bloqueo" del PGOU

Los portavoces y concejales de la oposición de Piélagos - OPOSICIÓN DE PIÉLAGOS

PSOE, PRC y @VIP denuncian que tres años después del mandato de la CROTU para someter el plan a información pública "no se ha producido avance" PIÉLAGOS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE, PRC y @VIP en el Ayuntamiento de Piélagos han registrado una solicitud conjunta para exigir al equipo de Gobierno de Carlos Caramés (PP) la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que abordar la "parálisis" y el "bloqueo" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

En un comunicado, las tres formaciones han denunciado que casi "tres años después" del mandato de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para someter el plan a una nueva información pública "no se ha producido ningún avance" y han registrado de manera formal la solicitud de Pleno amparándose en el Reglamento Orgánico Municipal y la Ley de Bases del Régimen Local, al constituir más de la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación.

Además, han señalado que durante la anterior legislatura, el propio Caramés, desde la oposición, solicitó "reiteradamente" información sobre la tramitación del PGOU y pidió al equipo de Gobierno liderado por Verónica Samperio (PSOE) que se aprobara porque era "clave" para legalizar las viviendas de Liencres que podían ser objeto de derribo. "Ahora parece que se le ha olvidado todo esto", han criticado desde la oposición.

Así, han recordado que en julio de 2023, nada más arrancar la legislatura, el Grupo Popular aprobó el inicio de la tramitación del Plan, pero el documento permanece "guardado en un cajón del despacho del señor Caramés desde entonces", a pesar de las "múltiples ocasiones" que el resto de grupos municipales han preguntado por su situación.

De esta manera, el motivo principal de esta iniciativa es la "inacción" del equipo de Gobierno tras la resolución unánime dictada por la CROTU el 31 de octubre de 2023 en la que se acordó la "devolución del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos para que se someta a un nuevo trámite de información pública", previo paso por la introducción de rectificaciones técnicas y ambientales exigidas por los servicios sectoriales.

De esta manera, desde la oposición han denunciado que "hasta la fecha" el equipo de Gobierno no ha procedido a la ejecución de este "trámite obligatorio", lo que supone una "parálisis institucional" que mantiene "bloqueado" el desarrollo del municipio. "El PGOU constituye el instrumento normativo y de planificación más trascendental para el desarrollo económico, social y medioambiental de Piélagos", han señalado los grupos, para quienes esta situación exige de forma "indispensable" una gestión "transparente y sujeta al debido control democrático".

En concreto, la petición registrada incluye dos puntos en el orden del día. El primero es la comparecencia del equipo de Gobierno para detallar el "estado real" de la tramitación, las actuaciones llevadas a cabo, las negociaciones abiertas y los informes sectoriales existentes. También que explique por qué no se han integrado aún las modificaciones dictadas por la CROTU y los servicios de Evaluación Ambiental Urbanística para reabrir la exposición pública.

Por otro lado, solicitan la fijación de unos plazos de ejecución obligatorios para que se abra el nuevo período de alegaciones a los vecinos afectados, que permita avanzar hacia una nueva aprobación provisional de la revisión del Plan en el Pleno. En este sentido, los portavoces de la oposición han coincidido en que los vecinos e interesados tienen derecho a conocer "de primera mano y con precisión" la "hoja de ruta prevista", y han rechazado que el documento urbanístico más importante de las próximas décadas se gestione "de espaldas a la Corporación y a la ciudadanía".