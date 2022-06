La oposición de Santander pide celebrar el debate del Estado de la Ciudad, que tendrá lugar en un mes

Sería el tercero en seis años

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Santander --PSOE, PRC, UxS y Vox-- han solicitado hoy la convocatoria de un Pleno extraordinario para la celebración del tercer debate del Estado de la Ciudad, que posiblemente se producirá en el plazo de un mes.

La petición tiene que estar firmada por al menos el 25% de los concejales, y en este caso lo está por siete de los 27, pertenecientes de tres grupos --Socialista, Regionalista y Mixto-- y los cuatro partidos citados.

Una vez registrada, la alcaldesa, Gema Igual (PP), tiene 15 días para convocar el Pleno y si no lo hace, lo hará diez días después el secretario del Pleno, con lo que todo apunta a que tendrá lugar a finales de julio.

La intención de la oposición con este debate --anteriormente solo se han celebrado dos en seis años, en 2018 y 2021, cuando su periodicidad debería ser anual-- es denunciar el "declive de la ciudad" por la "incapacidad de gestión del PP" y explicar sus propuestas y proyectos "para mejorar".

En este sentido, los grupos han denunciado que el equipo de Gobierno PP-Cs "ha hurtado permanentemente el debate y la fiscalización" de su labor a la oposición con "impedimentos constantes".

Así lo han dicho en rueda de prensa los portavoces de PSOE, Daniel Fernández; PRC, José María Fuentes-Pila; y Unidas por Santander, Miguel Saro, que han explicado que Vox también ha firmado la convocatoria del Pleno extraordinario aunque su portavoz, Guillermo Pérez-Cosío, no ha comparecido ante los medios.

Fernández ha subrayado que la oposición ha tenido que volver a impulsar la convocatoria por la "nula voluntad" del equipo de Gobierno de cumplir los acuerdos del Pleno, que establecían su celebración anual.

El socialista ha explicado que el debate pretende abordar los proyectos de este año y de 2023, cuando se celebrarán las elecciones municipales, y el "declive" de Santander por el gobierno del PP, poniendo el foco "en todo lo que está funcionando mal y que es responsabilidad exclusiva de la alcaldesa".

Un "declive" que, según Fernández, se ve en los comercios cerrados, en las "tapas rotas" de los contenedores de basura o en el "modelo invasivo de terrazas" que va camino de convertir Santander "en la Magaluf del norte". "Son imágenes que nos duelen" y que se suman a otras como la instalación de gasolineras cerca de colegios e institutos, "un sinsentido", ha dicho.

También ha denunciado que Santander es la tercera ciudad que tiene mayor contaminación del aire, la sexta con más atascos, está "a la cola" de Europa en espacios verdes y es "insolidaria" por la reducción del gasto social durante la pandemia.

En este contexto, el PSOE quiere "establecer el diagnóstico: que Santander está en declive, en decadencia, en un claro retroceso; y que siendo una ciudad con unas condiciones naturales y humanas impresionantes, cada día vemos que vamos a peor como ciudad". "Queremos hablar del modelo de los servicios públicos del PP y explicar el proyecto que tenemos cada uno para mejorar la vida de los santanderinos", ha explicado.

Por su parte, el portavoz regionalista ha puntualizado que la oposición solicita un Pleno extraordinario cuyo único punto es el Debate del Estado de la Ciudad y no el debate en sí porque "después de cinco años no se ha reglamentado el debate" ni tampoco las comisiones de investigación.

"Estamos denunciados solamente por establecer legitimidad política y haber sido torticeramente estrujados en el camino de la legalidad", ha denunciado Fuentes-Pila, que ha dicho que estas son las "pautas" del equipo de Gobierno, y que ha calificado de "vergonzoso" que solo haya habido dos debates en seis años, cuando además deberían haber sido promovidos por el bipartito, y más tras la "situación demoledora" consecuencia del Covid.

"Es como si quisieran hurtar a los santanderinos el derecho a escuchar qué modelo de ciudad y de gestión económica tienen para el próximo año", ha dicho.

Al hilo, ha recordado que no ha habido debate sobre el presupuesto de este año pues "han ocultado el borrador en un cajón" y lo han ido llevando al Pleno "a cachucos cuando no les cuadraban los números", mientras "se han comido" 67 millones de euros de remanentes.

Para Fuentes-Pila, se trata del "estilo" del equipo de Gobierno "desde hace al menos 16 años" y hace "imprescindible debatir, que den la cara, para que la oposición les pueda decir a los vecinos cuál es el estado de la ciudad y qué futuro queremos".

Al respecto, ha considerado que "parece que hay dos" debates, uno de "escaparatismo político del PP, con la ausencia de programa de Cs" y el del "estado real de la ciudad".

Mientras, el portavoz de UxS ha explicado que el equipo de Gobierno "obliga" a la oposición a pedir un debate "hurtado permanentemente" --como también la fiscalización-- porque éste solo se ha celebrado "cuando por oportunidad política a la alcaldesa le apetece presentar un proyecto o dar la turra durante 40 minutos".

"Denunciamos todos los impedimentos para el control y la fiscalización del equipo de Gobierno que tenemos en la oposición", ha subrayado.

"Y esto es así porque el equipo de Gobierno, con Cs buscando un personaje que interpretar, tiene una visión patrimonialista de la ciudad, cree que es su cortijo y nosotros somos invitados no deseados como cualquier otro que le pida cuentas", ha denunciado, ahondando en que el PP "no tolera" la fiscalización de la oposición "y no les importa lo que digan los tribunales ni los concejales".

Finalmente Saro ha criticado el "desastre" de los servicios públicos de la ciudad con un equipo de Gobierno "incapaz de gestionarlos" y que tiende a externalizar "todo lo que puede", así como la escasez de personal de la plantilla municipal.