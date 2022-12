La oposición de Torrelavega abandona el Pleno y PRC y PSOE aprueban en solitario una petición de fondos europeos

Han denunciado que desconocían el proyecto para el que se solicita la ayuda y el equipo de Gobierno lo niega y lo ve "una pataleta"



TORRELAVEGA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos de la oposición han abandonado el Pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Torrelavega, que tenía un único punto del día consistente en aprobar la solicitud de una subvención procedente de los fondos europeos para el proyecto denominado 'Torrelavega Conexión Natural', cuyo fin es mejorar varios espacios verdes de la ciudad, especialmente el parque de Las Tablas.

En sus turnos de intervención, los portavoces de PP, ACPT, Ciudadanos (Cs) y Torrelavega Sí habían ido anunciando que se abstendrían para no poner obstáculos a recibir una ayuda pero no votarían a favor de un proyecto que les genera "muchas dudas" y que desconocen por haberse llevado "deprisa y corriendo" al Pleno para poder presentarse a tiempo a la convocatoria de fondos europeos, cuyo plazo acaba mañana.

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) han asegurado que la oposición ya conocía el proyecto porque ya se presentó a una convocatoria anterior -en la que estuvo "a punto" de lograr la subvención, por lo que se ha decidido concurrir de nuevo- y apenas se han introducido novedades.

Ante estas posturas enfrentadas, el debate se ha ido acalorando, con varias interrupciones entre los portavoces que han obligado a intervenir al alcalde, Javier López Estrada (PRC) para poner orden. A pesar de ello, se ha generado una discusión y un cruce de acusaciones que ha derivado en que, finalmente, cuando estaba interviniendo el portavoz socialista, José Luis Urraca, y solo faltaba para terminar la sesión la intervención del regionalista Pedro Pérez Noriega y la votación, los grupos han decidido marcharse y no votar el punto acusando a PRC y PSOE de decir "mentira tras mentira".

"No tenemos el proyecto", ha sentenciado la 'popular' Marta Fernández-Teijeiro justo antes de marcharse.

Sin embargo, Pérez Noriega ha reiterado, ya en su última intervención acompañado únicamente por sus compañeros regionalistas y socialistas, que "la documentación obra en poder de todos los concejales". Por ello, ha considerado que su actuación ha sido "una pataleta" que ha achacado a "la convocatoria inminente de las próximas elecciones".

"No tienen ningún motivo para hacerlo más allá de salir en una foto", ha criticado, lamentando que "los torrelaveguenses" no merecen esa actitud cuando se debate la obtención de una ayuda para un proyecto que roza los 4 millones de euros. "Yo, como ciudadano de Torrelavega, hoy me siento defraudado por estos grupos", ha concluido.

PROYECTO

Lo que han aprobado PRC y PSOE es concurrir a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad para obtener fondos Next Generation para el proyecto denominado 'Torrelavega Conexión Natural', cuyo presupuesto es de 3.926.438 euros y para el que el Ayuntamiento pide una subvención de 3.195.108 euros. En caso de ser concedida, se desarrollaría entre 2023 y 2025.

Con él se busca el desarrollo del parque de Las Tablas en el Patatal, haciendo accesible este espacio, potenciando y aprovechando sus recursos naturales y buscando su conexión con la ciudad de manera accesible. También extiende su ámbito de actuación a la naturalización de espacios verdes, parques o patios escolares y a la conservación de la biodiversidad en el municipio.

Torrelavega concurrió a la anterior convocatoria, en la que quedó a tan sólo 0'5 puntos de ser subvencionada y en segundo lugar del centenar de proyectos de toda España para los que no alcanzó la partida presupuestaria de la convocatoria. Ante el gran número de proyectos se anunció una segunda convocatoria, a la que el Ayuntamiento concurre ahora con un proyecto que se ha "perfeccionado".

La principal novedad consiste en que ha incorporado a dos agentes colaboradores: SEO-Birdlife, una entidad "de reconocido prestigio nacional" y con experiencia en proyectos getionados con fondos europeos; y el Centro Especial de Empleo SERCA, cuyos trabajadores acometerán los trabajos. Así, se refuerza el carácter medioambiental y social del proyecto, ha explicado Urraca.

La mayor parte de la subvención sería para el parque de Las Tablas, donde se prevén invertir 1,2 millones para hacer una regeneración natural de sus 12 hectáreas con infraestructuras para hacerlo accesible, plantaciones con especies autóctonas, eliminación de las invasoras, creación de humedales y revegetación de su entorno con especies acuáticas y subacuáticas, estudio del estado del arbolado y trabajos de mantenimiento para la supresión del riesgo por caída o fractura de ramas.

Incluye también la rehabilitación de caminos peatonales y construcción de nuevos tramos para el tránsito interior, la construcción de un mirador elevado sobre las copas de los árboles, que será destinado a la observación de la avifauna y el entorno, la integración de un embarcadero junto al río que permita las actividades deportivas acuáticas y una pasarela elevada accesible de 650 metros dentro del parque.

Desde la oposición han señalado que les hubiera gustado conocer mejor estas actuaciones que, han lamentado, el equipo de Gobierno ha planteado "en solitario", sin contar con el resto de la Corporación ni con la participación ciudadana.

"HORMIGONAR" EL PARQUE

Además, han mostrado "muchas dudas" y han opinado que, más que "renaturalizar" el parque ubicado en los terrenos del Patatal, se quiere "hormigonar". Por ello, han puesto en duda se vaya a lograr la subvención.

Sin embargo, el regionalista Pérez Noriega no ha comprendido este rechazo ya que es un espacio "tan degradado que cualquier cosa que hagamos va a ser buena". "Todo el mundo demanda que esté mejor", ha sentenciado.