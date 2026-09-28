La oposición se une en el Parlamento para volver a reclamar la documentación del proyecto Altamira

Archivo - Infografía del proyecto Altamira.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición --PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio-- han unido sus votos en el Pleno del Parlamento de este lunes para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a que en el plazo de un mes cumpla con la moción aprobada en mayo y presente en sede parlamentaria la documentación del proyecto del centro de datos Altamira y su Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Esta infraestructura se prevé construir en terrenos de Piélagos y Villaescusa con una inversión privada de 3.600 millones de euros y su primera fase se anunció para inicios de este año, sin que haya comenzado.

Dicha moción partió entonces de los regionalistas, que en la sesión de hoy han llevado otra en este sentido y que únicamente ha contado con los votos en contra de la bancada 'popular'.

En defensa de la iniciativa, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha vuelto a afear al Ejecutivo cántabro que no se sepa "nada" de este proyecto "transformador" --como lo califica la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga-- y del que ha dicho que "solo existen dos informes encargados a la Universidad de Cantabria".

Por ello, ha reclamado informes, documentación y análisis "rigurosos", ya que ha afirmado que se debe conocer cuál es "la incidencia territorial; los problemas y necesidades urbanísticos; los costes ambientales y el gasto de energía y de agua" del proyecto.

"¿Saben qué nos dicen ustedes (el Gobierno)? Palabra de Arasti. Esto es superbueno, no va a gastar nada", ha dicho para preguntarse "¿quién nos acredita esto?".

Al respecto, en cuanto a la refrigeración del centro de datos y sus interrogantes, el regionalista ha bromeado, abanico en mano, que desde el Ejecutivo "nos van a enseñar el 'freecooling 2.0': abrir la puerta y la ventana, coger el abanico y darle un poquitín para que refresque más". A ello ha añadido que, "a ver si al final", va a necesitar "70 millones de litros de agua al año como Olucas".

Por ello, la moción del PRC recoge también exigir al Gobierno de España (PSOE-Sumar) la asignación de la potencia eléctrica necesaria para garantizar de manera prioritaria el suministro para los desarrollos industriales y residenciales en la región.

Por otra parte, Hernando ha afirmado que "desde hace meses" el Gobierno es quien está haciendo "la labor de difusión y aval" de una inversión privada que "a día de hoy es ficticia".

Y es que ha dicho que sus promotores "están callados, en silencio, no dicen nada", mientras que la "única" que hablar del proyecto es la presidenta.

"¿Saben qué han hecho los promotores en este periodo? Han hecho caja", ha sostenido el portavoz parlamentario regionalista, que ha enfatizado que el proyecto "hoy pertenece a un fondo americano", con lo que "se han cargado el componente nacional, la soberanía digital, la relación con Cantabria y mucho me temo que muchos de los apoyos a este proyecto".

"Lo único que sabemos es que alguien ha dado el pase a este proyecto y se ha embolsado una importante cantidad de dinero. Lo único que sabemos es que el PSIR está sin redactar y sin aprobar. Este proyecto es humo a día de hoy y no podemos permitirlo", ha sentenciado.

CADA VEZ MÁS INCIERTO

Por parte de Vox, que ha presentado una enmienda que exigía al Ejecutivo central acometer de inmediato las obras de transporte eléctrico que no ha sido aceptada por el PRC, Natividad Pérez también ha dicho que el proyecto Altamira es "cada vez más incierto" y su realidad "parece alejarse a medida que pasan los meses".

Ha justificado el voto a favor de su grupo a la moción por "una cuestión de estricta coherencia institucional y por responsabilidad con las familias y empresas de nuestra región". "El informe ni está ni se le espera", ha aseverado, para enfatizar que el centro de datos "ya no puede seguir siendo un proyecto dependiente de un enchufe y un secreto industrial".

Al respecto, la diputada ha advertido que una instalación como Altamira "puede llegar a evaporar millones de litros de agua a diario para su refrigeración", por lo que el agua, junto a la soberanía de los datos, "está en juego".

"Cero transparencia", ha denunciado desde el Grupo Parlamentario Socialista Pablo Zuloaga, quien ha incidido en que el Gobierno "no ha cumplido" con la Cámara.

El exvicepresidente cántabro ha centrado su intervención en la enmienda de Vox que, ha indicado, "cambia por completo" la moción del PRC, yendo más allá del proyecto para hacer "apología de la energía nuclear".

"Queremos una Cantabria con industria, con empleo, con innovación, con energía y con capacidad para desarrollar proyectos estratégicos; pero también queremos una Cantabria con planificación, información, con transparencia y con garantías", ha recalcado, por lo que ha pedido a los diputados "no mezclar debates" y cumplir con lo que aprobó el Parlamento.

Y por el PP, Alejandro Liz, que ha ironizado con que "el que necesita refrigeración es el portavoz regionalista y no el centro de datos", ha apostillado que ni PRC ni PSOE "soportan que un gobierno del Partido Popular haya sido capaz de atraer a esta tierra la mayor inversión industrial privada de la historia de Cantabria". "No lo soportan", ha insistido, a la vez que les ha acusado de verter "falacias" con la moción.

Ha rechazado que se haya negado la documentación y les ha acusado de "engañar", ya que, ha dicho, tienen el informe de la Universidad de Cantabria y la información de la compra de los terrenos está en la plataforma de contratación.

También ha afeado a la oposición --la cual "se ha unido para torpedear" el proyecto Altamira, ha subrayado-- de "estar sembrando miedos" diciendo que los proyectos estratégicos de Cantabria la "van a dejar sin luz". "Eso es mentira cochina. El suministro está garantizado", ha sentenciado.

Antes de la votación, en su segundo turno, Hernando se ha dirigido directamente a la presidenta Buruaga para aseverar que "ha ligado su futuro a Altamira y la han vendido. Ha ligado su futuro al Hospital de Santa Clotilde y me temo que va a salir herida. Ha ligado su futuro a Olucas y me temo que va a ir por el desagüe. Este es el futuro de Cantabria, este es su futuro", le ha vaticinado.