Las ordenanzas fiscales de Santander para 2026 se debatirán en un Pleno extraordinario el 7 de octubre

La Comisión de Desarrollo Sostenible desestima las alegaciones de la AAVV Pombo-Cañadío sobre terrazas

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ordenanzas fiscales de Santander para el ejercicio de 2026, que suponen la congelación de la práctica totalidad de impuestos y tasas municipales, así como el mantenimiento de bonificaciones, exenciones y gratuidades, se debatirán en un Pleno extraordinario el próximo 7 de octubre.

La propuesta del equipo de Gobierno también implica que no se aplicará el IPC, salvo en la actualización del servicio de agua y alcantarillado, que, por obligación del contrato con la empresa concesionaria, debe adaptarse a la subida del índice de inflación marcado por el Gobierno de España, que, en este caso, se sitúa en el 2,7%.

En la Comisión de Economía celebrada este jueves y de la que ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la actualización de la tasa de alcantarillado ha recibido el dictamen favorable con los votos a favor del PP y ninguno en contra, ya que el resto de grupos se ha abstenido.

En lo que se refiere a la tasa de agua, PP y PRC han votado a favor, mientras que los demás grupos se han abstenido.

La alcaldesa y presidenta de la comisión, Gema Igual (PP), ha defendido la propuesta planteada por el equipo de Gobierno, y ha destacado que supone mantener la política de congelación de impuestos aplicada desde 2013 en Santander con el fin de no repercutir en los vecinos el incremento del coste de la vida.

También ha explicado que, con la tramitación de las ordenanzas fiscales, el Ayuntamiento avanza en la elaboración de los Presupuestos municipales para 2026, con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero.

DESESTIMADAS LAS ALEGACIONES DE LA AAVV POMBO-CAÑADÍO

Por otro lado, también se ha celebrado este jueves la Comisión de Desarrollo Sostenible para abordar las enmiendas presentadas a las ordenanzas que regulan la zona de bajas emisiones y el control ambiental de instalaciones y actividades.

En lo relativo a la zona de bajas emisiones, se han presentado un total de 30 enmiendas de los diferentes grupos políticos, de las cuales se han estimado seis del PRC, y el resto se han desestimado.

En cuanto a la ordenanza para el control ambiental de instalaciones y actividades, se encuentra ya en la fase final de tramitación, y, tras su periodo de exposición pública, recibió 8 alegaciones formuladas por la Asociación de Vecinos de las Plazas Pombo-Cañadío-Ensanche.

Una vez examinadas y evaluadas por los servicios municipales, se ha resuelto su desestimación.

Tras al paso por la comisión, tanto la ordenanza de la zona de bajas emisiones como la que regula el control ambiental de instalaciones y actividades también se debatirán en el pleno extraordinario convocado para el próximo 7 de octubre.