'Origen. La Cultura Contraataca' reunirá a 16 agrupaciones de música y danza tradicional hasta octubre en Torrelavega

Presentación del programa 'Origen. La Cultura Contraataca' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del programa 'Origen. La Cultura Contraataca' volverá a acercar el folclore y la cultura tradicional a los barrios y pueblos de Torrelavega a través de 16 agrupaciones de música y danza durante los fines de semana comprendidos entre el 5 de septiembre y el 25 de octubre.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, acompañada por Pilar Fernández, Mari Velarde y Santiago Ventisca, ha presentado este jueves la nueva temporada de este proyecto que se ha consolidado como "una de las principales citas culturales del otoño" en la ciudad, según la edil.

Durante los fines de semana de septiembre y octubre, 16 grupos de folclore local, danzas, pandereteras, gaitas, coros y corales llevarán la cultura tradicional por los diferentes rincones, calles, barrios, pueblos e iglesias del municipio.

En este sentido, Vélez ha explicado que el objetivo de la iniciativa es "preservar y difundir nuestras tradiciones, disfrutar de nuestras señas de identidad, de lo nuestro, dinamizar la ciudad, descentralizar y democratizar la cultura".

Por su parte, Velarde ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva edición. "Yo creo que es muy bonito y una oportunidad de podernos ver en los distintos barrios", ha afirmado.

Mientras, Ventisca ha incidido en el carácter integrador del programa, afirmando que "es súper importante acercar la cultura y las tradiciones a gente de todos los tipos y de todos los lugares, como es la gente mayor, y mezclarnos con esa cultura que ellos nos aportan y que nosotros podemos seguir manteniendo".

Y Fernández ha agradecido el respaldo municipal a esta iniciativa que permite llevar la cultura por barrios y pueblos. "Nosotros vamos donde están ellos y nos gusta ver a la gente disfrutando de lo que hacemos".

En concreto, participarán la Banda de Gaitas de Tanos, Grupo de Danzas San Blas, Coro Solvay Ensemble, Coro Ronda Besaya, Grupo de Danzas San Pablo, Coro Raíces Cántabras, Danzas Covadonga, Coro Santa María de Solvay, Asociación Cultural Banda de Gaitas Cantabria, Rondalla Senior, Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves, Tocadoras Viérnoles, Sociedad Coral de Torrelavega, Coro Otoño Musical, Pandereteras Covadonga y Banduca Labrigu.

Las actuaciones recorrerán el centro de la ciudad, Torres, Barreda, Viérnoles, Sierrapando, Tanos, La Montaña, La Inmobiliaria, Nueva Ciudad, Campuzano, Duález, Ganzo y el Barrio Covadonga.

La programación arranca este sábado 5 de septiembre con dos actuaciones a las 13.00 horas: la Banda de Gaitas de Tanos, en la Plaza Baldomero Iglesias, y el Grupo de Danzas San Blas, en Torres.

El domingo 6, a las 13.00 horas, el Coro Solvay Ensemble ofrecerá un concierto en la Iglesia de Barreda.