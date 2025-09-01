La Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig y el Orfeón Donostiarra clausuran la 74 edición del FIS

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander (FIS) ha cerrado su programación de este año con las actuaciones de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig y el Orfeón Donostiarra en el Palacio de Festivales de Cantabria.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha asistido a la clausura de la edición 74 del FIS, que ha sumado un total de 50 actividades, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig es una de las orquestas más antigua del mundo. Fundada en 1743, pasó a llamarse 'Orquesta de la Casa de las prendas' (Gewandhaus) en 1781.

Desde 2018 ostenta el cargo de director Andris Nelsons, uno de los más renombrados e innovadores directores del escenario internacional actual.

En su actuación de clausura de esta edición, la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig ha estado acompañada por el Orfeón Donostiarra, una de las más importantes agrupaciones corales de Europa, además de Julia Kleiter, como soprano y Christian Gerhaher, barítono.

Al cierre del festival también han asistido la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otras autoridades locales y regionales.

50 ACTIVIDADES EN LA 74 EDICIÓN

A lo largo de 31 días el FIS ha ofrecido un total de veinte espectáculos en el Palacio de Festivales, dos en el Centro Botín y veintiocho dentro de la sección Marcos Históricos, hasta sumar un total de cincuenta actividades.

La programación arrancó el 1 de agosto con el Ballet Júnior de la Ópera Nacional de París y ha contado con figuras que han actuado por primera vez en esta cita, como la danza de Akram Khan y Le Concert de la Loge. Además, han actuado de forma exclusiva en Cantabria la orquesta The Hallé de Manchester y la China NCPA Orchestra junto al pianista Bruce Liu.

Además, este año el FIS ha ofrecido nuevas expresiones artísticas como el folclore renovado de Rodrigo Cuevas, el teatro clásico o veladas monográficas sobre la obra de autores contemporáneos, estrechando la colaboración con la UIMP y el Centro Botín.

La sección Marcos Históricos, que ha ofrecido 28 citas, ha descubierto para la música la Cueva de El Soplao, además de incorporar conciertos en el claustro de la Catedral de Santander y Santoña.