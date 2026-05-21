Las orquestas La Misión y Panorama actuarán en las fiestas de San Juan de Camargo

Orquesta Panorama - AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL

CAMARGO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha presentado hoy dos nuevas citas musicales para las fiestas de San Juan de Maliaño, con la incorporación de las orquestas La Misión y Panorama, consideradas actualmente "dos de los mayores espectáculos musicales del país por la dimensión de sus montajes y despliegues técnicos".

Es lo que ha dicho el alcalde, Diego Movellán, quien ha anunciado ambos conciertos junto a la concejala de Dinamización Cultural y Festejos, Laura Ara, y el coordinador del área, Juan Ramírez.

En concreto, La Misión actuará el domingo 21 de junio, mientras que Panorama llegará a Maliaño el martes 23, festividad de San Juan. Ambos eventos, de carácter gratuito, se celebrarán en el parking del Parque de Cros. Tanto La Misión como Panorama destacan por sus grandes escenarios, pantallas, efectos visuales, iluminación y producciones técnicas de gran formato.

La complejidad de ambos montajes queda reflejada también en el despliegue humano y logístico que requieren para cada actuación. En el caso de La Misión, el espectáculo moviliza cinco camiones, un autobús y un equipo integrado por 35 personas, mientras que Panorama desplaza seis camiones, un autobús y cerca de 40 profesionales.

Estas actuaciones, que tendrán lugar en el espacio habilitado en el parking anexo a la biblioteca municipal, en un recinto preparado para albergar eventos multitudinarios en condiciones adecuadas de seguridad y organización, se suman al concierto de El Arrebato, previsto para el sábado 20 de junio.

Movellán ha indicado que estas actuaciones "refuerzan" una programación festiva pensada para todos los públicos, que consolida la celebración de San Juan como uno de los "grandes momentos" del calendario festivo de Cantabria.

En este sentido, el regidor ha apostado por seguir impulsando una programación "en la que prime la calidad, capaz de atraer a miles de personas y de generar actividad económica" en el municipio. Asimismo, ha agradecido el trabajo de las juntas vecinales, las comisiones de fiestas, las peñas, los diferentes colectivos involucrados y los vecinos y vecinas que "hacen posible que Camargo viva unas fiestas con una participación cada vez mayor".

En esta línea, ha defendido que Camargo es un municipio que tiene en la cultura, eventos y celebraciones populares "una de sus principales fortalezas", y ha puesto como ejemplo citas como el 2 de Mayo, "que este año ha sido histórico", o el Festival Intercultural 'Un Mundo de Colores', que "dan cuenta de la capacidad de Camargo para convertirse en un punto de encuentro social y cultural".

"Cuando las cosas se hacen bien, el impacto positivo se nota en la hostelería, en el comercio y en la actividad económica de otros sectores, como el transporte", ha aseverado Movellán, quien se ha referido a que el municipio "ha recuperado en esta legislatura unas fiestas de las que los camargueses podemos sentirnos orgullosos".