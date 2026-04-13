OSCAN y Coro del Colegio de Economistas ofrecen el sábado un concierto solidario de música sacra en La Asunción

Presentación del concierto de música sacra - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Coro del Colegio de Economistas, acompañado por un cuarteto de cuerda de la OSCAN, bajo la dirección de Paula Sumillera, junto a la pianista torrelaveguense, María Salas, ofrecerá este sábado, 18 de abril, un concierto solidario de música sacra en la iglesia de La Asunción a favor de Cáritas Parroquial.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha presentado el concierto, que comenzará a las 20.00 horas, junto con el presidente del Colegio de Economistas de Cantabria y de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN), Fernando García, y la directora de la OSCAN, Paula Sumillera.

Vélez ha destacado el carácter especial de esta propuesta, subrayando su doble vertiente cultural y solidaria. "Presentamos un concierto de música sacra con un marcado carácter solidario a favor de Cáritas, que se celebrará en un espacio emblemático y especialmente adecuado para este tipo de repertorio como es la Iglesia de La Asunción", ha señalado.

Asimismo, ha querido agradecido la implicación de las entidades participantes y, en especial, la colaboración de la parroquia por facilitar el espacio. "Es fundamental contar con la disposición de espacios como la iglesia de La Asunción, que nos permite acercar la cultura a la ciudadanía en un marco incomparable", ha destacado.

Por su parte, García ha subrayado el compromiso social de esta iniciativa. "Dentro del Plan de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Economistas, una de las acciones que realizamos con frecuencia son conciertos solidarios. En este caso va dedicado a Cáritas Parroquial", ha apuntado.

En cuanto al contenido musical, la directora de la OSCAN ha explicado que el concierto ofrecerá un recorrido por distintos estilos y épocas de la música sacra.

Así, el programa incluirá principalmente obras de los siglos XX y XXI, combinará unas más clásicas con otras contemporáneas, y contará con una formación instrumental variada. "Vamos a empezar desde lo más clásico y terminaremos con esta misa de jazz, para que el público pueda conocer otros estilos y para el coro sea también una oportunidad de trabajar repertorio nuevo", ha indicado.