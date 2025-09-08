La OSCAN y Miguel Borrego inauguran la temporada de música clásica del Palacio de Festivales

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) abrirá la nueva temporada de música clásica del Palacio de Festivales de Cantabria con el programa titulado 'Territorios imaginados'. El concierto se celebrará el 20 de septiembre, a las 20.00 horas en la Sala Argenta, y contará con la participación del violinista Miguel Borrego, solista invitado y Premio Nacional de Música.

Será la primera vez que la OSCAN, bajo la batuta de Paula Sumillera, aborde dos grandes partituras sinfónicas que comparten una mirada hacia culturas ajenas como hilo conductor: la 'Sinfonía Española, Op. 21' de Lalo y la 'Sinfonía del Nuevo Mundo' de Dvorák.

La velada se iniciará con la obra de Édouard Lalo, escrita en 1874 y estrenada por Pablo Sarasate, que recrea con elegancia y colorido un universo sonoro de ritmos y giros melódicos que evocan lo español desde la sensibilidad francesa.

En esta ocasión, Miguel Borrego asumirá el papel de violín solista en "una partitura brillante y exigente". "Cada vez que interpreto la 'Sinfonía Española' descubro nuevas posibilidades expresivas. Es una obra que exige virtuosismo, pero también sensibilidad para transmitir su carácter lírico y su energía rítmica. Poder hacerlo con la OSCAN, en un proyecto que transmite ilusión y profesionalidad, supone para mí una experiencia muy enriquecedora", comenta Miguel Borrego.

En la segunda parte sonará la 'Sinfonía n.º 9 en mi menor, Op. 95', de Antonín Dvorák, compuesta en 1893 durante la estancia del autor checo en Estados Unidos.

La obra recoge influencias de los espirituales afroamericanos, referencias a cantos nativos y paisajes sonoros americanos, todo ello transformado en un lenguaje sinfónico personal y universal.

"Este programa nos permite mostrar el potencial expresivo de la orquesta y conectar con el público a través de dos obras que miran hacia otros territorios, pero desde una perspectiva propia", afirma Paula Sumillera, directora de la OSCAN.

El concierto 'Territorios imaginados' marca el inicio del ciclo clásico 2025-2026 del Palacio de Festivales de Cantabria y las entradas ya están disponibles en la web y taquillas del Palacio, con precios que oscilan entre los 10 y los 18 euros.

La OSCAN cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el patrocinio permanente de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) y la empresa Cantabria Labs, y la colaboración del Colegio de Economistas de Cantabria y Bazar Musical.