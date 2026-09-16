Óscar Puente, "seguro" de que volverá a estar en el próximo Gobierno

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la firma del convenio de la estación intermodal del Llano de La Pasiega - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), se ha mostrado "seguro" de que volverá a estar en el próximo Gobierno de España, aunque "no sabe" si al frente de su actual departamento o en otro área.

Así lo ha afirmado este miércoles en Santander y lo ha hecho después de que, durante el acto de firma del convenio de la terminal intermodal de La Pasiega, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), se haya referido al "muy poco" recorrido que le queda a la legislatura en España, ya "en tiempo de descuento", e indicara al ministro que aún hay "una lista interminable de reivindicaciones" por cumplir con Cantabria.

Ante esta observación, y después de que Buruaga reconociera los acuerdos "muy relevantes" para Cantabria que su Gobierno ha alcanzado con el Ministerio de Transportes --no así con otros departamentos, según ha apostillado--, Puente ha querido transmitirle un "mensaje de tranquilidad" ante el "cierto desasosiego" que, según ha dicho, ha apreciado en las palabras de la presidenta y líder autonómica del PP.

"Estoy seguro de que Cantabria tendrá en los próximos cuatro años, no en los próximos meses, un Gobierno con el que se va a entender tan bien como lo ha hecho en estos últimos años y estoy seguro de que yo estaré en él, no sé si de ministro de Transportes, pero donde esté Cantabria tendrá un firme defensor, en el área que sea", ha aseverado.