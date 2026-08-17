El Palacio de los Deportes de Santander acogerá del 21 al 23 de agosto la segunda edición de Comic's Street

Presentación del Comic's Street. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Santander acogerá los próximos días 21, 22 y 23 de agosto la segunda edición de Comic's Street, un festival solidario de cultura alternativa dedicado al cómic, el cosplay, los videojuegos, la ilustración, la música y la cultura pop que este año crece en duración, espacio y actividades con el objetivo de superar los 3.000 asistentes.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado este lunes esta nueva edición junto a los responsables de la organización y representantes de AMARA Cantabria, entidad a la que se destina la recaudación del evento.

La regidora ha destacado el crecimiento experimentado por una iniciativa que nació el pasado año y combina cultura, ocio, creatividad y solidaridad.

Así, ha recordado que Comic's Street, organizado altruistamente por la Asociación Cultural Meeples, nació como homenaje a Óscar Muñiz, 'Nexus', una persona "muy querida y reconocida dentro de la comunidad vinculada al cómic, el cine, los videojuegos y la cultura alternativa de Santander".

Bajo el lema 'Frikultura con causa', Comic's Street será un evento cien por cien solidario en favor de AMARA Cantabria para apoyar la labor que esta asociación desarrolla con los niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

La primera edición se celebró los días 23 y 24 de agosto de 2025 en Escenario Santander y reunió a 1.500 personas durante dos jornadas en las que se desarrollaron conciertos, concursos de cosplay, charlas, talleres, Artist Alley, videojuegos y espacios comerciales.

En total participaron 12 artistas, 10 comercios y más de 30 voluntarios, se desarrollaron más de 15 actividades y se consiguieron recaudar 11.156 euros para AMARA.

Sin embargo, esta edición supone un salto para Comic's Street, que pasa de dos a tres jornadas y traslada su celebración al Palacio de Deportes, con el objetivo de duplicar la participación registrada el pasado verano y superar los 3.000 asistentes.

La cita se desarrollará el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto y la programación estará distribuida en diferentes espacios dedicados a la cultura pop, la creatividad, los videojuegos, el deporte alternativo y el encuentro entre aficionados, artistas y creadores.

Y es que, el escenario principal acogerá conciertos, concursos de cosplay, charlas y espectáculos en directo, mientras que el Artist Alley reunirá a ilustradores, autores, artesanos y artistas gráficos que podrán mostrar y vender sus trabajos.

Habrá además una zona deportiva y de acción alternativa con propuestas como jugger, NCW, skateboarding, kendo, K-Pop y exhibiciones culturales, así como espacios destinados a firmas, exposiciones temáticas y encuentros con creadores.

La zona de juego digital y robótica contará con videojuegos, arcade, simuladores, robótica y realidad virtual, a las que se sumará un espacio dedicado a los juegos de mesa y una zona específica para el cosplay, con concursos, exhibiciones y actividades para los aficionados.

La oferta se completará con zona comercial y solidaria en la que estarán presentes tiendas especializadas, editoriales, artesanía y proyectos vinculados al carácter benéfico del festival.

Las entradas están disponibles en la web https://tickets.comicsstreet.es/ y se ha habilitado además el pase 'Héroe solidario' (Fila 0) para todas las personas que no puedan asistir y deseen colaborar.

MINIEVENTO EN VALDECILLA

Por otra parte, el responsable de la Asociación Cultural Meeples, Eduardo Casanova, y la de AMARA Cantabria, Chus Mata, han informado de que este fin de semana habrá un minievento de Comic's Street en el Hospital de Valdecilla.

En este sentido, han señalado que tendrá lugar en la planta de oncología infantil con el objetivo de que los niños con esta enfermedad disfruten también de unos días diferentes.

Y han asegurado que es una actividad que les viene bien, puesto que el juego es una buena terapia para ellos.