El Palacio estrena el sábado la producción para familias 'El Rincón', sobre la aceptación de lo diferente

Presentación de 'El Rincón' - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el próximo sábado, 23 de mayo, la representación de la obra teatral 'El Rincón', su quinto y último estreno de esta temporada, una pieza de la compañía cántabra Producciones Imprevistas dirigida al público familiar a partir de cinco años, que trata sobre la aceptación de lo diferente.

Esta propuesta combina teatro de actor y objetos animados que la compañía ha utilizado para construir una historia inspirada en sus propios recuerdos, vivencias personales y juegos populares.

Las tablas del escenario de la Sala Pereda acogerán esta representación, a las 17.00 horas, que irá precedida el viernes por dos pases para escolares dentro del programa didáctico del centro cultural cántabro.

La responsable de programación y producción del Palacio, Isabel Ibarra; la directora artística de la obra, Blanca del Barrio, y los actores Antonio Fernández e Iria Angulo han presentado este martes en rueda de prensa el estreno de esta obra.

Del Barrio ha destacado que 'El Rincón', cuarta producción en cartelera de esta compañía creada en 2024, es una creación colectiva y ha explicado que 'Trasto' --un muñeco compuesto de diferentes elementos sin una identidad ni utilidad definida encontrado por los protagonistas en un rincón de una ciudad-- sirve como metáfora para hablar de la aceptación de "lo diferente, lo distinto y lo indefinido".

De este modo, ha detallado que, con empatía y curiosidad, los protagonistas, quienes han sido también apartados a un rincón, le crean un "hogar" y le ayudan a encontrar "su identidad, su utilidad y su lugar en el mundo".

Mientras, los intérpretes Angulo y Fernández han valorado el proceso de trabajo que ha conllevado esta producción, en el que han vuelto a ver el mundo con los ojos de un niño, "con honestidad y asombro", y han resaltado que la pieza se ha creado a partir de vivencias propias.

Asimismo, han indicado que la obra servirá como modelo para que los pequeños descubran e inventen cosas y usen la imaginación con aquello que encuentran, como puede ser una caja de cartón.

Por su parte, Ibarra ha destacado que este tipo de propuestas permiten acercar las artes escénicas a los más pequeños, a fomentar el hábito cultural en familia y contribuir a la creación de nuevos públicos "fundamentales para el futuro del sector".

Además, ha puesto en valor el compromiso de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria con el impulso y la visibilidad de los proyectos de los artistas de la región, "fortaleciendo así una oferta cultural diversa y de calidad".

La entradas para asistir a la representación están disponibles en los canales habituales del Palacio de Festivales --taquilla y página web www.palaciofestivales.com--. En cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria el día de la función saldrá a la venta el 10 por ciento del aforo.