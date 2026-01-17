El Palacio de Exposiciones acogerá el jueves 22 una charla de 'Supernanny' sobre alcohol en menores - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones acogerá el jueves 22, a las 18.30 horas, una charla de Rocío Ramos-Paul, conocida como 'Supernanny', sobre alcohol en menores. El encuentro será gratuito hasta completar el aforo.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Familia, Zulema Gancedo, quien ha explicado que se trata de una acción del Ayuntamiento de Santander, en colaboración con Espirituosos de España, para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad desde una perspectiva preventiva y educativa, con el aporte de razones que evidencien porqué el único consumo válido en menores es un consumo cero.

Y es que la psicóloga y educadora Rocío Ramos-Paúl ha elaborado la guía 'Menores ni una gota. Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol', una herramienta útil para fomentar el diálogo entre las familias y los adolescentes en torno al consumo prematuro de alcohol.

El encuentro va dirigido principalmente a las familias de adolescentes de 12 a 18 años que sientan la necesidad de abordar este tema con sus hijos. Con una hora y media de duración aproximadamente, la 'Supernanny' dará pautas para una comunicación positiva, cómo poner límites, negociar y abordar conflictos relacionados con el consumo del alcohol prematuro.

Para asistir, los interesados deberán inscribirse en la web https://shre.ink/qgo2 y recibirán un mail de confirmación de asistencia junto con un código QR que deberán mostrar al acceso.

Esta actividad está comprendida dentro de las actividades que desarrolla la Red Menores ni una Gota, a la que el Ayuntamiento de Santander pertenece y que cuenta con más de 300 entidades públicas y privadas, todas unidos bajo el mismo objetivo de que los menores no beban ni una gota de alcohol. Más de 90.000 familias han participado en estos talleres.

Al respecto, Gancedo ha puesto en valor "los buenos resultados" del programa 'Menores ni una gota' que el área de Salud lleva desarrollando desde 2017 desde el enfoque de la promoción de la salud para los centros educativos a través del Colegio de Farmacéuticos, y para el 'Proyecto Municipal de Promoción de la Salud de niños y jóvenes en el ámbito escolar', un programa que se lleva a cabo en los centros educativos del municipio, junto con otros de promoción y prevención para mejora de la salud, responsabilidad y toma de decisiones.

El programa está promovido por los farmacéuticos de Cantabria y la Fundación Alcohol y Sociedad, avalado por la Universidad de Barcelona y reconocido por el Ministerio de Sanidad como un programa con evidencia científica en la prevención del alcohol en menores.