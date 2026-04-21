El Palacio de Festivales ofrece este fin de semana 'La Revoltosa' con un terceto inédito fuera de Madrid

El Palacio de Festivales acogerá una versión extendida de la zarzuela 'La Revoltosa' - PFC

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escenario del Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) acogerá una versión extendida de la zarzuela 'La Revoltosa', de Ruperto Chapi, al añadir un terceto inédito, que sonará por primera vez fuera del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

La obra lírica llega este fin de semana a la sala Argenta, con sesiones el viernes 24 y el sábado 25, ambas a las 19.30 horas, con una duración de 100 minutos sin descanso.

Lo han presentado este martes, en una rueda de prensa, los responsables de esta programación, que han detallado que los números añadidos a la versión original son 'Caballero de Gracia', 'El Chotis del Eliseo' y 'La Romanza del Juramento'.

Esta programación unirá a la orquesta Oviedo Filarmonía y al Coro Lírico de Cantabria junto a un elenco liderado por Rocío Ignacio, que representará el papel de Mari Pepa, y César San Martín, como Felipe. Además, esta versión cuenta con la dirección musical de Lara Diloy y la dirección escénica de Federico Figueroa.

Todos ellos han presentado la obra, que cuenta con un texto "amplio, chispeante y muy rápido" y una música "extraordinaria y muy vívida", ha explicado Rocío Ignacio, que regresa al escenario santanderino dos décadas después de su debut, en 2004.

En su intervención, San Martín -nominado por los Premios Talía 2026 en la categoría de Mejor Actor Lírico- ha celebrado la revisión del libreto, del que ya ha interpretado el papel de Felipe en otras ocasiones. Asimismo, ha considerado que esta obra es "un buen título para que nuevo público se acerque a la zarzuela".

Por su parte, Diloy ha detallado que el terceto recuperado da "mucho protagonismo" a las mujeres en una zarzuela "musicalmente maravillosa", ha defendido.

En esta línea, Figueroa ha señalado que las piezas añadidas son anteriores al estreno original de la obra y que "podrían cantarlas los protagonistas". Con ellas buscan "marcar un poco más la silueta psicológica" de los personajes y homenajear a los creadores de la nueva zarzuela de la segunda mitad del siglo XIX, entre los que ha citado a Joaquín Gaztambide y Francisco Asenjo Barbieri.

También han participado en la presentación la directora general de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), María Fernández-Rosillo; la responsable de programación y producción del PFC, Isabel Ibarra, y representantes de Oviedo Filarmonía y el Coro Lírico de Cantabria.

LA OBRA

'La Revoltosa' fue estrenada el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid y es una de las obras cumbre del género chico, junto a 'La verbena de la Paloma'.

Su preludio es considerado una obra maestra, con una de las zarzuelas más representadas en todos los teatros líricos.

El libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw refleja los ambientes vecinales de finales del siglo XIX, con un retrato de tipos y situaciones que trasladan a escena la realidad del Madrid de esos años.

Enrique Mejías y Juan de Udaeta han sido los responsables de la recuperación y orquestación del terceto inédito de la partitura.

El elenco lo completan Luismel Guerra (Atenedoro), Alberto Porcell (Tiberio), Polo Falcón (Cándido), José Luis Gago (Candelas), Milagros Martín (Gorgonia), Pilar Tejero (Encarna), Lucía Beltrán (Soledad) y Martina Feito (Chupitos).

La obra se desarrolla en un patio de vecinos de Madrid en la época de su estreno, en el que Felipe, uno de los vecinos, presume de ser el único que resiste los encantos de Mari Pepa. Sin embargo, está totalmente enamorado de ella, quien siente celos cuando ve a Felipe con dos chulapas, y aunque ambos están enamorados, simulan un desprecio que no sienten.

Un día, todos los vecinos se van a la verbena, y se quedan solos Mari Pepa y Felipe, que vuelven a tirarse pullas hasta que finalmente reconocen su amor. Sin embargo, su pasión no les dura demasiado, ya que poco después Felipe le reprocha a Mari Pepa mirar a otros hombres, lo que lleva a una discusión. Aun así, mantienen el asunto en secreto.

Las vecinas, hartas del comportamiento de sus maridos hacia Mari Pepa, deciden escarmentarlos y les hacen creer que Mari Pepa los ha citado. Cada uno cuenta una excusa para dejar la fiesta y quedarse solo para encontrarse con Mari Pepa, y las mujeres, actuando como si no supieran nada, les dan su permiso para marcharse, siguiéndoles después para descubrirlos en el último momento.

Finalmente, Felipe confiesa su amor ante toda la vecindad y Mari Pepa se arroja definitivamente a sus brazos.