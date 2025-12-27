El Palacio de Festivales recibe este martes a Cantajuego por su 20 aniversario - PFC

SANTANDER 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) recibe este martes, 30 de diciembre, a Cantajuego en una doble sesión con motivo de la gira de su 20 aniversario.

Las representaciones de este espectáculo familiar tendrán lugar a las 16.30 y 19.00 horas en la sala Argenta y contarán con la dirección de Vincent Pelechano y los músicos Alejandro Turio (violonchelo) y Pablo Turio (violín), ha informado el PFC.

Esta experiencia que une a varias generaciones estará protagonizada por los cantajuegos Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia y sus amigos Coco, Pepe y Buby, que siempre los acompañan. Este espectáculo especial de música y diversión rinde homenaje a los seguidores del grupo.

El público presenciará las principales canciones de la formación y coreografías que han marcado la infancia de miles de niños. En total, serán más de 80 minutos de música, baile y diversión.