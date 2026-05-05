El Palacio de Festivales suspende el festival Indiferente "por cuestiones técnicas"

Archivo - El Palacio de Festivales de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ha suspendido "por cuestiones técnicas" el Festival Indiferente, que se iba a celebrar este sábado, 9 de mayo, con el grupo musical Dorian como cabeza de cartel.

En una nota de prensa, el PFC ha informado que la devolución del importe de las entradas -35 euros- se realizará por los canales utilizados para su compra, es decir, de manera automática si se adquirieron a través de la página web y en taquilla, si se compraron de forma presencial.

Asimismo, ha lamentado las molestias que pueda ocasionar esta cancelación.

Junto a Dorian, que iba a presentar su nuevo trabajo 'Futuros imposibles', completaban el cartel Vangoura, Joseluis, Baloncesto, Eva McBel, Compañeras de Piso y el Dj Pierre May, en una mezcla de sonidos pop electrónico, indie y folk alternativo.

La cita se iba a desarrollar en diferentes espacios, como la Sala Talleres, la terraza al aire libre y la Sala Pereda.