El Palacio de Pronillo recuerda con una placa conmemorativa a María Ealo de Sá, defensora del patrimonio de Santander

Homenaje a María Ealo de Sá. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Riva-Herrera recuerda desde este martes a María Ealo de Sá, figura clave en la conservación y divulgación del patrimonio histórico de Cantabria, con una placa conmemorativa instalada en el conjunto histórico de Pronillo.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido el acto institucional celebrado con motivo del descubrimiento de la placa, acompañada por la hija de la investigadora, Carmen Ealo de Sá, familiares, así como por miembros de la Corporación municipal y representantes del ámbito cultural y académico de la ciudad.

"Santander cumple hoy con una obligación moral y también con un deber de gratitud, al reconocer públicamente a una mujer cuya determinación, conocimiento y compromiso resultaron decisivos para conservar una parte esencial de la historia de nuestra ciudad", ha asegurado la regidora.

Igual ha recordado que María Ealo de Sá desempeñó en 1978 un papel "decisivo" para evitar el derribo de este conjunto histórico y lograr su declaración como monumento histórico-artístico, una actuación que permitió preservar el edificio civil más antiguo de Santander.

Según ha señalado, en la actualidad, resulta "difícil" imaginar Santander sin Pronillo, ya que forma parte del paisaje cultural de la ciudad y, además, es un espacio "plenamente vivo" gracias a la actividad de la Fundación Santander Creativa, si bien hubo un momento en que este edificio estuvo a punto de desaparecer.

La alcaldesa ha subrayado que este homenaje no recuerda únicamente una trayectoria académica "brillante", sino también "una actitud cívica ejemplar", y ha puesto en valor la capacidad de María Ealo de Sá para entender que la protección del patrimonio era una forma de conservar la memoria colectiva y las raíces de una comunidad.

En este sentido, ha reivindicado la importancia de reconocer a quienes defendieron el patrimonio cuando todavía no existía el consenso social que hoy parece evidente y ha afirmado que "las ciudades avanzan cuando saben crecer sin perder la memoria de lo que son".

Igual también destacado la dimensión internacional de la investigadora, formada en universidades españolas, brasileñas y portuguesas, catedrática de Lengua Española en la Universidad Católica de Río de Janeiro y cónsul honoraria de Brasil en Cantabria.

Finalmente, ha trasladado "el cariño y el respeto" que la ciudad siente hacia su figura y ha agradecido el compromiso cultural y cívico que María Ealo de Sá dejó como legado para futuras generaciones.

Alexandra, nieta de María Ealo de Sá, ha sido la encargada de cerrar el acto con la lectura de una semblanza personal sobre su abuela.

Los actos continuarán esta tarde, a las 19.30 horas, en el Centro Cultural Doctor Madrazo, con una conferencia impartida por Pedro Arce y Marino Pérez Avellaneda que profundizará en las aportaciones de la investigadora.