Una palmera se derrumba sobre un coche en Noja y las autoridades acordonan la zona - 112 CANTABRIA

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una palmera de una finca particular se ha derrumbado este sábado sobre un coche que se encontraba estacionado en el paseo de Trengandín de Noja y las autoridades han acordonado la zona hasta que el propietario gestione la retirada de los restos con una empresa especializada.

El suceso ha ocurrido este sábado, cuando el Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los bomberos del Gobierno regional y agentes de la Policía Local.

Una vez retirado el coche, los efectivos del parque de bomberos de Laredo han revisado el estado del árbol y han saneado la copa del mismo.

Posteriormente, la zona ha quedado acordonada hasta que el propietario gestione su retirada con una empresa especializada, según ha informado el 112 Cantabria, a través de su perfil en la red social X