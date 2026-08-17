El pantano del Ebro pierde casi 15,07 hm3 en la última semana y baja al 68% de su capacidad

Archivo - Pantano del Ebro - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha perdido en la última semana 15,07 hectómetros cúbicos de agua, con los que ha bajado al 68 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 367,7 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

Con este nuevo descenso, el embalse tiene 2,67 hm3 menos que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 4.614 hm3, lo que representa un 59% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenía 5.015 hm2, el 64%.

No obstante, está por encima del promedio de los últimos cinco años (2021-2025) para esta semana, que es de 4.330 hm3 (el 56%), y del mínimo del último lustro, que se produjo en 2023, con 3.382 hm3, el 43% de la capacidad total.