Paralizada la huelga en el servicio de basura de Medio Cudeyo tras un principio de acuerdo

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La huelga en el servicio de recogida de residuos del Ayuntamiento de Medio Cudeyo está paralizada tras alcanzarse ayer, sábado, un principio de acuerdo entre Urbaser, la empresa concesionaria, y la representación de los trabajadores.

Ahora, deberá celebrarse una asamblea con el personal, que tendrá que decidir si ratifica o no dicho principio de acuerdo, ha informado este domingo Comisiones Obreras.

En un comunicado, el sindicato ha destacado que la primera jornada de paro, desarrollada el sábado, fue seguida prácticamente por toda la plantilla, compuesta por 14 personas, que reclamaba mejoras de sus condiciones laborales.

La asamblea de trabajadores de Urbaser decidió iniciar la huelga indefinida ante la falta de acuerdo tras varias jornadas de negociación del nuevo convenio.