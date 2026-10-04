El Parlamento abordará la situación de la sanidad con preguntas a la presidenta y comparecencia del consejero de Salud

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Pleno del Parlamento - PP - Archivo

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Cantabria abordará este lunes diversas cuestiones relacionadas con la situación de la sanidad pública, con preguntas a la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, y la comparecencia del consejero de Salud, César Pascual, quien informará sobre la gestión de las listas de espera.

La sesión plenaria comenzará a las 12.00 horas con una moción de Vox sobre la política energética.

A continuación, debatirán y votarán tres proposiciones no de ley (PNL). La iniciativa del Grupo Regionalista pide un plan extraordinario de apoyo al sector primario.

Por su parte, el PSOE defiende la elaboración de una ley de cambio climático y transición energética para Cantabria, mientras que el PP propone manifestar "el malestar por el abandono general que padecen las infraestructuras" de la Comunidad.

En este pleno comparecerá el consejero de Salud, César Pascual, a petición propia para informar sobre la gestión de las listas de espera.

CONTROL AL GOBIERNO.

La sesión seguirá con una interpelación del PSOE referida a la ejecución de los fondos europeos y las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno cántabro.

María José Sáenz de Buruaga responderá a las preguntas formuladas por los grupos Regionalista y Socialista, centras en la situación de la sanidad pública.

Vox, por su parte, pregunta a la presidenta "cómo se piensa retener talento en Cantabria".

En el apartado de preguntas a los consejeros, los diputados socialistas plantearán una batería de preguntas del PSOE sobre la situación de los técnicos de las aulas de 1 y 2 años y sobre las diligencias se han realizado ante la aparición de aves muertas en la ría de San Martín.

El PRC preguntará al Gobierno por la construcción del helipuerto del hospital Valdecilla y la obra de la cubierta de la cubierta del Centro Sociocultural de Mata en San Felices de Buelna

Por parte, Vox se interesará por los límites de renta para las ayudas al alquiler y bono joven, así como por las reformas en el puerto de Castro Urdiales.