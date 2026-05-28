El Parlamento acogerá en julio el curso de la UC 'Las regiones ante la Europa 4.0'

Archivo - Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria acogerá los días 8, 9 y 10 de julio el curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Las regiones ante la Europa 4.0' que ofrecerá una visión estratégica que permita a las regiones reforzar su posición como motores de competitividad, coordinación e innovación en el proyecto europeo.

En su tercera edición, el seminario se consolida como un espacio de referencia para el análisis del papel de las regiones en el proceso de construcción europea, ha señalado la Cámara regional este jueves.

Está dirigido por Ana Cabrera, profesora contratada doctora de la UC e Inmaculada Valencia, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas. Tiene una duración de 15 horas, dispone de 50 plazas y el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 4 de julio.

Se trata de una propuesta para reflexionar sobre cómo los territorios pueden posicionarse y liderar en la nueva etapa de la Unión Europea.

El curso analizará cuestiones clave como el efecto regional de los acuerdos comerciales internacionales, el desarrollo de tecnologías duales, la cooperación interregional -con especial atención a la Macrorregión Atlántica-, el nuevo Marco Financiero Plurianual y el papel estructurante de la digitalización en la política regional.

Asimismo, se incorporará una perspectiva comparada sobre la descentralización en Europa, con referencia al modelo federal italiano, y se evaluará el impacto de los fondos europeos en la transformación de las economías regionales.

El seminario contará con la participación de Alejandro Blanco Fernández, miembro del Tribunal Europeo de Cuentas; Gabriella Ceccarelli, directora de la Oficina del Gobierno de Umbria en Bruselas; Rafael Domínguez Martín, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UC; María Ángeles Elorza Zubiría, directora general de la Fundación eAtlantic; Luis Jesús Guerra Casanova, representante en el Comité de Programa del EIC del CDTI; Luis Sánchez González, profesor titular de la UC, y Carmen Terán Ruiz, jefa de Vigilancia Aduanera y Antiblanqueo de Capitales de la AEAT.

La primera jornada se centrará en el papel de las regiones en el nuevo contexto geopolítico europeo, la posición de la Unión Europea frente a Mercosur y el impacto de los fondos europeos en las economías regionales.

El jueves 9 el programa incluirá contenidos relacionados con la Macrorregión Atlántica, los valles regionales de innovación y la coordinación aduanera y gobernanza AMLA. La última jornada, el viernes 10, estará dedicada a la política territorial e innovación en Italia, la Europa de la defensa y las tecnologías de uso dual, así como al nuevo Marco Financiero Plurianual y la política regional.