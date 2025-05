El Parlamento cántabro, unánime para que el Gobierno central tome medidas "urgentes" de seguridad en la red ferroviaria

La oposición se une y pide al Ejecutivo regional tener redactado en un mes el proyecto para construir el gimnasio del IES Zapatero Domínguez

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos con representación en el Parlamento de Cantabria (PP, PSOE, PRC, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio) se han unido en la sesión vespertina del Pleno de este lunes para aprobar una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno autonómico inste al central a adoptar medidas "urgentes" de seguridad en materia ferroviaria.

La PNL, que ha sido presentada por Vox y ha salido adelante con una enmienda socialista, consiste en instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que instale barreras automáticas en todos los pasos a nivel, mejore la señalización y los sistemas de aviso para que "realmente funcionen", incorpore nuevas tecnologías para evitar atropellos y refuerce el mantenimiento de las vías, ya que para la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Leticia Díaz, "da pena verlas".

Asimismo, insta a la elaboración de un estudio "riguroso" de los puntos negros de la red ferroviaria y la puesta en marcha de campañas de concienciación ciudadana porque "también es importante educar y prevenir", ha señalado.

"No pedimos grandes infraestructuras ni promesas vacías; estamos pidiendo cosas muy concretas", ha defendido Díaz, que ha apelado al voto del resto de la Cámara señalando que su iniciativa "no debiera generar divisiones partidistas", ya que apela "a algo tan elemental como la vida de las personas".

Así, ha recordado que en los últimos cinco años Cantabria ha sido "escenario" de "múltiples" accidentes ferroviarios en los pasos a nivel, con cuatro víctimas mortales.

"Somos la España olvidada en materia ferroviaria, somos la España que no sale en los telediarios", ha sentenciado para preguntarse "cuántas pérdidas irreparables hacen falta para que el Gobierno de España reaccione".

Por ello, Díaz ha señalado que su propuesta es "de sentido común" y "de justicia para las víctimas, para las familias" y, sobre todo, para una región donde "llevamos años y años esperando a que alguien de Madrid se acuerde de nosotros para arreglar el caos en que se convierte muchas veces el salir en tren de Cantabria y, también, el día a día de circular en el interior".

Vox ha aceptado la enmienda presentada por el PSOE, que añade la premisa de instar al Gobierno de España a que "continúe eliminando los pasos a nivel en Cantabria". En su intervención, el diputado socialista Joaquín Gómez ha recordado las obras que está realizando Adif en la red ferroviaria en la región, cuyos resultados "se apreciarán a partir de 2026", con una red "moderna, segura y fiable", ha afirmado.

Al respecto, desde el PP han señalado que aceptan este "brindis al sol" de los socialistas, a los que han pedido que envíen "un Whatsapp" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Que no le borre, que nos haga más caso", ha dicho el portavoz parlamentario 'popular', Juan José Alonso, que ha destacado que su formación ha mantenido una "actitud reivindicativa" en materia ferroviaria.

Así, ha recordado los protocolos firmados por los gobiernos regional y nacional para la eliminación de 14 pasos a nivel en la región. Algo "que da buena muestra del trabajo y la reivindicación del Gobierno de Cantabria ante quien corresponda para que se lleven a cabo las actuaciones que son necesarias para mejorar nuestra red ferroviaria, tanto en seguridad, como en eficiencia", ha defendido.

Mientras, por parte de los regionalistas, Javier López Estrada ha apuntado que el PRC ha sido el "único" partido que "ha defendido siempre la necesidad de la mejora de la red ferroviaria de Cantabria, siempre".

En este sentido, ha dicho que los regionalistas seguirán reivindicando "siempre la necesidad de que Reinosa tenga su estación de AVE". Y ha subrayado que, aunque el Estado es el responsable de la red ferroviaria, "también los ayuntamientos y las consejerías del área son responsables de la eliminación de esos pasos a nivel o de la adecuación de las vías que forman parte de la red ferroviaria".

GIMNASIO PARA EL IES ZAPATERO DOMÍNGUEZ

Tras esta PNL la Cámara ha debatido otra que también ha salido adelante, esta vez con el voto de todos los grupos de la oposición -PRC, PSOE y Vox- y con la abstención de los 'populares' y del diputado no adscrito, ya que reclama al Gobierno regional (PP) concluir en un mes la redacción del proyecto de las obras de construcción del gimnasio del IES Doctor Zapatero Domínguez de Castro Urdiales para su posterior licitación y adjudicación administrativa a fin de que el nuevo esté concluido para el próximo curso escolar 2025-2026.

Los populares habían presentado una enmienda para sustituir esta petición por la de remitir a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) un anteproyecto en de tres meses, pero los regionalistas no la han aceptado porque creen que "si se quiere, se puede" cumplir su plazo.

Y es que, como han recordado varios portavoces, este proyecto "no es nuevo" sino que data ya de hace "20 años", pero la CHC ha denegado ya en dos ocasiones la autorización para construir la infraestructura por tratarse de una zona inundable.

El PRC ha presentado esta PNL después de que el consejero de Educación, Sergio Silva, dijera el mes pasado que su departamento trabaja en la redacción de un anteproyecto para remitir nuevamente a la Confederación, y que también tenía un "plan B" por si denegaba el permiso como en las dos ocasiones anteriores.

Así, desde el PP, el diputado Álvaro Aguirre ha dicho que éste ha sido el único partido que ha presentado proyectos estando en el Gobierno mientras que el Ejecutivo PRC-PSOE "no hizo nada", pero "lo que no va a hacer es prometer aquello que no puede cumplir". De ahí la enmienda que presentaban, que según ha dicho recogía "lo que humana y juridicamente se puede pero sin reírse de la gente".

Sin embargo, la regionalista Teresa Noceda ha pedido a la Consejería "dar prioridad a este proyecto" al igual que el PP reclamaba cuando estaba en la oposición y las competencias de Educación las tenía el PRC. "La ejecución del gimnasio era una denuncia y reivindicación constante del PP", pero "llevamos dos años de retraso y no hemos escuchado todavía ningún avance".

En la misma línea, desde el PSOE, Jorge Gutiérrez ha acusado al PP de "cinismo político" ya que en la oposición "no cesó de criticar al anterior Gobierno" por este proyecto pero "hoy, instalados en el poder, han guardado la pancarta en el cajón y han enterrado el expediente".

Mientras, desde Vox han lamentado que los regionalistas "fueron incapaces" de desarrollar el proyecto en sus mandatos "y vienen ahora con prisas", además de que han tildado este caso de "esperpento burocrático" tras tantos años en tramitación. "Refleja que España sufre un enorme problema burocrático", ha dicho Armando Blanco.