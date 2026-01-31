El Parlamento celebra este domingo un acto institucional por el 44 aniversario del Estatuto de Autonomía

Archivo - Edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria celebrará este domingo, 1 de febrero, a las 12.00 horas, un acto institucional por la conmemoración de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía hace 44 años, en el que intervendrá su presidenta, María José González Revuelta.

En el evento, que reunirá en el patio de la Cámara a numerosos políticos de la comunidad, entre ellos la presidenta de la región, María José Sáenz de Buruaga, actuará la coral Voces Cántabras de Cabezón de la Sal.

La agrupación cantará temas como 'Solamente una vez', de Agustín Lara; 'Eres tú', de Juan Carlos Calderón, o 'Es Cantabria mi tierra soñada', de Domingo Palacio, entre otros. Cerrará su actuación con la interpretación del Himno de Cantabria.

El acto se podrá seguir en directo a través de la página web del Parlamento, de su canal de Youtube y de su perfil en redes sociales.