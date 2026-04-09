El Parlamento guarda un minuto de silencio en memoria de Marcano en cuyo escaño se ha colocado un tejo como homenaje

Tejo en el puesto que ocupaba el regionalista Javier López Marcano, fallecido el 2 de abril, en la Vicepresidencia Segunda de la Mesa del Parlamento de Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria de debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox al proyecto de ley de Presupuestos de Cantabria para 2026 pactado por PP y PRC ha arrancado este jueves con un minuto de silencio en memoria del regionalista Javier López Marcano, que falleció hace una semana de un infarto a los 71 años, y en cuyo escaño en la Vicepresidencia Segunda de la Cámara se ha colocado una planta de tejo como homenaje.

Durante este primer Pleno sin Marcano, su puesto ha permanecido vacío, ocupado solo por el tejo, "árbol de memoria y de umbral, donde la vida y la muerte rozan sin romperse" para evocar "a quien ya no está y, sin embargo, permanece", según ha explicado la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta.

"Hoy recordamos a quien hizo de Cantabria no solo su tierra, sino su latido. Amó sus montañas cubiertas de nieve, de niebla; sus camberas cargadas de historia; sus pueblos, donde cada piedra parece guardar un nombre. La amó con una fidelidad silenciosa y profunda, como la del tejo, que permanece sin reclamar nada, ofreciendo sombra, cobijo y memoria", ha señalado.

Con ese gesto se pretende que la memoria del regionalista sea como el tejo: "firme ante el tiempo, profunda en sus raíces" y "viva en nosotros".

También ha deseado que la Cantabria, "a la que tanto amó" Marcano, "lo acoja ahora en su seno, no como quien pierde, sino como quien guarda para siempre, hasta el infinito".

Estas palabras de González Revuelta en honor al político regionalista han sido seguidas en un respetuoso silencio por todos los parlamentarios, entre ellos su hijo y también diputado por el PRC, Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega, que no ha podido evitar las lágrimas.

También muy emocionado se ha mostrado el líder del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y, en general, todos los integrantes de la Cámara. El minuto de silencio ha culminado con un sentido aplauso.

López Marcano, nacido en Torrelavega el 26 de enero de 1955, ha sido un referente del regionalismo y un destacado consejero del Gobierno durante las etapas en las que su partido ha estado en el Ejecutivo regional, además de alcalde de Torrelavega.

Se licenció en Filosofía y Letras, rama Hispánicas, por la Universidad de Valladolid. Procedente de ADIC, era militante del Partido Regionalista de Cantabria desde 1987.

De 1987 a 1989 fue concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Torrelavega; entre 1989 y 1991, de Juventud; y durante el año 1991 dirigió la concejalía de Juventud y Deporte.

Durante 1990 y 1991 fue director general de Deporte del Gobierno de Cantabria, siendo consejero de Cultura y Deporte entre 1995 y 1999.

En este último año pasó a ocupar la Alcaldía de Torrelavega, además de ser diputado regional, vicepresidente de la Federación de Municipios de Cantabria y presidente del Consorcio Feria de Muestras, cargos que desempeñó hasta 2003.

De julio de 2003 a junio de 2011 fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.

En junio de 2011 se convirtió en el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cantabria en la 8ª Legislatura, donde se mantuvo hasta 2015.

Tras este periodo, retomó su actividad como profesor de latín en el IES Marqués de Santillana hasta su jubilación.

El 26 de enero de 2021 regresó al Gobierno de Cantabria y tomó posesión como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, cargo que ocupó hasta julio de 2023.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2023 fue elegido diputado regional y vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria.