El Parlamento inaugura la muestra sobre la vida y obra de José María de Pereda por el 120 aniversario de su muerte - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria y la Sociedad Menéndez Pelayo han inaugurado este miércoles la exposición 'José María de Pereda. Un clásico contemporáneo (1833-1906)', organizada por la segunda entidad con motivo del 120 aniversario de la muerte del escritor nacido en Polanco.

La muestra reúne documentos y objetos que hasta ahora no se habían expuesto al público y podrá visitarse en la sede parlamentaria hasta el 31 de enero de 2027.

En el acto de inauguración, la presidenta de la Cámara autonómica, María José González Revuelta, ha elogiado la labor de la comisaria de la exposición, Rebeca Gutiérrez, tanto en la planificación como en la ejecución de todo el programa de actividades.

"Creemos que el resultado será un antes y un después en la reflexión sobre Pereda y sobre su papel en la historia de Cantabria. Y no solo en la reflexión, sino también en la educación y la difusión cultural", ha señalado.

González Revuelta ha recordado la relación literaria del edificio institucional con la obra de Pereda. Y es que el actual Parlamento fue para él el Hospital de San Rafael donde Pachín González buscaba a su madre el día de la explosión del Cabo Machichaco, en 1893.

La presidenta también ha anunciado dos actuaciones musicales que complementarán la exposición. Así, el Orfeón Cántabro representará en el patio el 12 de noviembre un homenaje a 'Sotileza', mientras que una semana después actuará la Ronda El Liguerucu, de Campoo de Enmedio.

Por su parte, Rebeca Gutiérrez ha subrayado "la extraordinaria calidad" de la prosa de Pereda, su "capacidad" para retratar el paisaje y la "fuerza" de sus personajes, así como su condición de escritor "consciente de su oficio". "Esto no se ha dicho tantas veces, lo dijo Menéndez Pelayo, pero luego la crítica no lo ha repetido. Supo ver en Pereda mucho más que un hidalgo metido a escritor por vocación. Vio al gran prosista de nuestra literatura", ha afirmado.

Mientras, el presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo, Borja Rodríguez, ha agradecido la colaboración de la familia del escritor en la exposición y ha destacado la importancia de Pereda en la construcción de la identidad cántabra.

"Gracias a Pereda adquirimos una identidad de que existía una región distinta, diferenciada con sus paisajes, sus gentes, sus palabras, sus oficios, sus bellezas, con toda su variada compleja y fascinante personalidad", ha resaltado.

Rodríguez ha añadido que el éxito popular "arrollador" de sus obras permitió a Pereda mantenerse en la primera fila de la literatura durante toda su vida y contribuyó al reconocimiento de la montaña de Cantabria.

DIVULGAR LA OBRA DE PEREDA Y FOMENTAR SU LECTURA

La exposición tiene un doble objetivo: acercar la vida y la obra de José María de Pereda y promover su lectura entre la sociedad en general.

De este modo, el visitante a la muestra podrá realizar un recorrido cronológico por la vida y la obra de Pereda contextualizadas en la realidad histórica, política, social y literaria de la España del XIX.

Se compone de paneles con textos informativos, imágenes y fotografías, y vitrinas con cartas, objetos personales del escritor como fotografías familiares y ediciones de sus obras.

La exposición se completa con elementos audiovisuales, como un photocall o recursos para que personas con diversidad funcional puedan disfrutar de la muestra.

Puede visitarse en horario de mañana y tarde de lunes a viernes (9.00 a 20.00 horas) y de mañana los sábados (10.00 a 14.00 horas)

CONFERENCIAS

De forma paralela, se celebrará un ciclo de seis conferencias en la Sala Alday del Parlamento. Serán los días 15, 22 y 29 de octubre (dos conferencias cada día) y con itinerarios didácticos para niños, jóvenes y personas con diversidad funcional.

Las primeras conferencias se desarrollarán este jueves bajo el título 'La mirada histórica sobre Pereda', con tres profesores de la Universidad de Cantabria (UC), a partir de las 18.30 horas.

Andrés Hoyo Aparicio hablará de José María de Pereda y la burguesía de los negocios de Santander y Manuel Suárez Cortina ofrecerá la disertación 'Pereda, los intelectuales montañeses y la cuestión regional en la Cantabria del siglo XIX'.