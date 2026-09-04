El Parlamento iniciará el curso político con la tramitación de ocho leyes, como Vivienda, Patrimonio y Autoridad Docente

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SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria comenzará el nuevo periodo de sesiones con la tramitación de ocho leyes, como la de Vivienda, Patrimonio y Autoridad Docente, y celebrará el primer pleno de la temporada el lunes 21 de septiembre.

La Mesa de la Cámara, en su reunión de este viernes, ha dado trámite a más 200 asuntos registrados durante las últimas semanas y volverá a convocarse el próximo viernes, día 11, para fijar el orden del día de la primera sesión plenaria, entre otros asuntos, ha indicado en nota de prensa.

Así, en los próximos meses la Cámara debatirá y votará los proyectos de ley de Vivienda, Autoridad Docente, creación del Consejo LGTBI, la modificación de la ley de Derechos y Servicio Sociales y la creación del Colegio de Técnicos de Farmacia y Parafarmacia.

Además, el Parlamento abordará la proposición de ley de Patrimonio (PP-PRC), la modificación del POL Federico Cobo (PRC) y la modificación del PCTAN Torrelavega (PRC).

En cuanto al estado de tramitación de estas iniciativas, en el caso del proyecto de ley de Vivienda, se encuentra abierto el plazo para presentar enmiendas parciales hasta el 17 de septiembre.

Mientras que la proposición de ley de Patrimonio, presentada por el Grupo Popular y el Grupo Regionalista, está pendiente del calendario de comparecencias.

En cuanto al proyecto de ley de Autoridad Docente, el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad concluye el 9 de septiembre. Y el proyecto de ley de creación del Consejo LGTBI se encuentra pendiente de calendario de comparecencias.

Por su parte, la proposición de ley de modificación del POL Federico Cobo, presentada por el PRC, está pendiente de toma en consideración por parte del pleno (equivale a la enmienda a totalidad de los proyectos de ley); y el proyecto de modificación de ley de Derechos y Servicios Sociales, pendiente del calendario de comparecencias.

Respecto a la proposición de la modificación del PCTCAN Torrelavega (PRC), está pendiente de toma en consideración y aprobación por parte del pleno, una vez que se aprobó la tramitación por vía de urgencia y lectura única; y el proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Técnicos de Farmacia y Parafarmacia, pendiente de calendario de comparecencias.