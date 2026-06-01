El Parlamento insta a Turismo a establecer mecanismos para evitar la pernocta indiscriminada de autocaravanas

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SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde en su sesión de este lunes a instar al Gobierno autonómico (PP) a establecer los mecanismos necesarios para evitar la pernocta indiscriminada de autocaravanas y revisar el Decreto en esta materia aprobado por el Ejecutivo con el fin, entre otras, de incorporar medidas específicas de protección ambiental.

La iniciativa, que ha partido del PRC, ha salido adelante con el voto a favor de PSOE, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, mientras que el PP ha votado en contra.

En concreto, el texto incluye que se establezca, en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Turismo y en coordinación con los ayuntamientos, los mecanismos necesarios para evitar la pernocta indiscriminada de autocaravanas y vehículos vivienda en la vía pública fuera de espacios específicamente habilitados o autorizados.

Además, recoge intensificar las labores de inspección y control sobre las áreas de autocaravanas y estacionamientos turísticos no regularizados, especialmente aquellos ubicados en suelo rústico de especial protección y en el litoral; y elaborar un mapa de zonas sensibles y de elevada presión turística donde puedan establecerse limitaciones específicas de estacionamiento y permanencia durante periodos de alta ocupación turística.

Asimismo, insta a impulsar una regulación equilibrada que garantice la convivencia entre el turismo itinerante y los establecimientos turísticos reglados y evitar situaciones de competencia desleal; así como revisar el Decreto para incorporar medidas específicas de protección ambiental, control de la pernocta masiva en vía pública y lucha contra las instalaciones ilegales vinculadas al turismo itinerante.

Para los regionalistas los problemas existentes con las autocaravanas en la comunidad "no han sido resueltos" por el Decreto, y han vaticinado que los futuros tampoco "los va a resolver".

Así lo ha lamentado el diputado del PRC, Javier López Estrada, quien ha aseverado que desde su grupo se pretende que el tránsito y la pernocta de este tipo de vehículos se regule de manera "efectiva y eficiente", ya que la "masificación" es un "peligro" para la comunidad autónoma, la sociedad y el sector turístico.

"Creemos que es necesario un paraguas de regulación que dé amparo a los 102 ayuntamientos", como también que se regule "desde arriba" --por Turismo-- esta situación, con el objetivo de eliminar "los daños" que "pueden generar y generan los aparcamientos indiscriminados de autocaravanas".

Desde Vox, su portavoz Leticia Díaz ha argumentado que el voto a favor de su grupo se debe a "la necesidad urgente de poner orden, control y cordura en un sector que lleva años desbordado", aunque ha reprochado a los regionalistas que "no movieran un solo dedo" para adelantarse a este problema. "¿Dónde han estado ustedes durante las últimas dos décadas; han gobernado esta región 16 años de 20?".

E incluso a pesar de encontrar alguna "incongruencia" en el texto del PRC, ha dado su apoyo a la iniciativa ya que se trata de "combatir la ilegalidad, la saturación del espacio público y la desprotección del sector hostelero de Cantabria".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Mario Iglesias, ha afirmado que la "clave" en este tema es "la ordenación, la planificación y la gestión", y ha apostado por una red autonómica de áreas equipadas "bien distribuidas por el territorio" de cara a canalizar los flujos del litoral hacia el interior. Así, se redistribuiría la presión turística y se generaría actividad económica en enclaves que hoy no se benefician del turismo.

Algo, que debe ser planificado por la Administración autonómica, "coordinando los instrumentos de ordenación del territorio", como el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT). Finalmente, ha condicionado el voto favorable del PSOE a que la regulación y control "no lleguen antes que la infraestructura, sino que se hagan de forma paralela".

Por último, desde la bancada 'popular', Alejandro Liz ha calificado esta moción de "innecesaria e improcedente". De este modo, ha defendido el trabajo que está realizado la Dirección General de Turismo y ha asegurado que no es la competente para resolver los problemas que señala el PRC, como el de aparcamiento, ya que son fundamentalmente de los ayuntamientos e incluso de la Demarcación de Costas.

Por ello, ha sostenido que López Estrada sigue haciendo un "papelón", ya que este tema se debatió en el Pleno de la semana pasada a raíz de una interpelación, y ha criticado que los regionalistas "se empeñen en volver a traer aquí esto".

ENFERMERAS PEDIÁTRICAS

Y antes de salir adelante esta iniciativa, se ha debatido otra moción que partía del PSOE sobre la puesta en marcha de un plan de implantación de la especialidad de enfermería pediátrica en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que ha contado con el voto a favor de PP, PSOE y Vox y la abstención del PRC.

El PSOE ha defendido que esta moción es "justa y sensata" y ha recalcado que ha presentado un texto "genérico" con el objeto de que todos los grupos lo puedan apoyar, ya que el fin es "echar a andar" y, "si se hace entre todos es mucho más fácil".

Así, entre otras medidas, insta a realizar un estudio de la situación del personal de Enfermería que asume la atención pediátrica en el SCS y a desarrollar un plan de implantación que incluya un proceso progresivo de reconversión de plazas de Enfermería hacia plazas de Enfermería Pediátrica --mediante el procedimiento que corresponda, incluida la Oferta Pública de Empleo (OPE) cuando sea necesaria--, para ser presentado en la Comisión de Salud en un plazo máximo de seis meses.

El PRC, que ha presentado una enmienda para incluir un calendario de implantación que no ha aceptado el PSOE, ha lamentado que Cantabria forme a enfermeras pediátricas y no ofrezca plazas "suficientes" para que puedan desarrollar en la comunidad su especialidad. "Es un problema que tenemos", han aseverado los regionalistas.

Desde Vox han justificado su voto a favor en base "al sentido común, por defensa a las familias y por los profesionales sanitarios que sostienen nuestro sistema público de salud". Sin embargo, han reprochado a los socialistas que durante su gobierno en coalición con los regionalistas no crearan "ni una sola plaza" de enfermería pediátrica.

Y el PP, que ha mostrado "la voluntad clara" del Gobierno en avanzar en este ámbito porque es "de justicia", ha dado su apoyo al texto porque "aúna cuál es el problema, la solución y el sentir de todos los grupos". Sin embargo, ha criticado que el PRC quisiera incluir un calendario cuando "si el anterior Gobierno anterior hubiese dado pasos, no estaríamos en las circunstancias en las que estamos".

CONCIERTOS DE BACHILLERATO Y CAZA

Por otra parte, la Cámara ha rechazado dos mociones: una que partía del Grupo Parlamentario Vox y otra del PRC.

La primera relativa a la implantación progresiva del bachillerato concertado y garantizar la libertad de elección de centro; y la segunda sobre la reducción de los permisos de caza de rebeco y venado y la eliminación de batidas y actuaciones sobre venadas en la Reserva Regional de Caza del Saja en el ámbito de Liébana, que proponía elaborar y mantener actualizados los censos poblacionales de estos animales.