El Parlamento nombra a Guillermo Blanco vicepresidente segundo en sustitución de Marcano

Guillermo Blanco, nuevo vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado al inicio del Pleno de este lunes el nombramiento del diputado regionalista Guillermo Blanco como nuevo vicepresidente segundo de la Cámara y representante del PRC en la Mesa, en sustitución de Javier López Marcano, que falleció el día 2 a los 71 años.

Así el orden del día de la sesión ha comenzado con la votación por asentimiento de la propuesta de relevo realizada el pasado viernes por el grupo regionalista a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y que debía ser aprobada por el Pleno.

Una vez con el visto bueno del hemiciclo, Blanco ha tomado asiento en el escaño como vicepresidente segundo de la Cámara, donde el resto de miembros de la Mesa le han dado la bienvenida.

Nacido en Ongayo (Suances) en marzo de 1965 y graduado en Relaciones Laborales por la Universidad de Cantabria, Blanco fue elegido diputado en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, después de haber sido consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente durante la pasada legislatura.

Persona de la máxima confianza del expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, fue su director de gabinete tanto en la Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas (1999-2003) como en la Presidencia (2003-2011 y 2015-2019).

En su trayectoria política también ha sido concejal del Ayuntamiento de Suances (1995-2007) y alcalde pedáneo de Ongayo (1995-2011).

A nivel profesional, Blanco ha trabajado como agente de seguridad, técnico de deportes en el Ayuntamiento de Suances y policía local en Santander.

En la actualidad compatibiliza su labor en el Parlamento con la docencia en la Universidad Europea del Atlántico, como profesor de comunicación política y dirección estratégica.