El Parlamento pide al Gobierno de Cantabria ayudas urgentes para el sector primario por la Guerra en Oriente Medio

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SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Toda la oposición del Parlamento de Cantabria (PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio) ha unido este lunes sus votos para sacar adelante una iniciativa, que ha contado con el voto en contra de los populares, en la que, entre otras cuestiones, se reclama al Gobierno regional la convocatoria "urgente" de ayudas extraordinarias para paliar el impacto de la subida de los insumos provocada por la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

"Urge ya", ha reivindicado el exconsejero del ramo y diputado del PRC, Guillermo Blanco, que ha advertido que por el estrecho de Ormuz pasa "el 40% de los fertilizantes de todo el mundo" y ha subrayado que "la situación estrecha por la atraviesa ahora mismo el sector hace necesario" esta ayuda, "análoga" --ha dicho-- a la que el anterior Ejecutivo, con él como consejero, aprobó "a pocas semanas de haber comenzado la invasión de Ucrania"-

Respecto a esta petición, la diputada del PP Belén Ceballos ha señalado que, como ya ha indicó en el pleno anterior anterior la consejera del ramo, la 'popular' María Jesús Susinos, el Gobierno "está trabajando con el sector" para articular estas ayudas.

Por otro lado, en la moción aprobada también se pide al Ejecutivo regional soluciones que eviten la pérdida de ayudas europeas provocada por "problemas burocráticos" en la gestión de las guías veterinarias de movimiento de ganado y hacer un estudio "individualizado, riguroso y con la debida sensibilidad al sector" de todas las alegaciones presentadas por los perjudicados.

En este sentido, Ceballos ha asegurado que el Ejecutivo está estudiando "caso por caso, ganadero por ganadero, movimiento por movimiento".

En la moción aprobada, se reclama al Ejecutivo acabar este año la implementación del nuevo Portal Ganadero, algo tras lo que Ceballos ha recordado a Blanco que Susinos ya anunció en el pleno anterior que estaría en funcionamiento en 2027 y detalló ya algunas mejoras.

También se pide el refuerzo "urgente" de los medios al servicio de las oficinas comarcales agrarias, porque, según el PRC, el 50 por ciento de ellas "carecen de técnicos agrarios suficientes y de veterinarios" para realizar su labor.

LEY DE MONTES Y PLAN FORESTAL

Por otra parte, el Pleno ha rechazado, por el 'no' de PP y Vox, una proposición no de ley del PSOE que daba al Gobierno regional un máximo de 12 meses para presentar el proyecto de Ley de Montes de Cantabria.

La iniciativa también instaba al Ejecutivo a elaborar y aprobar un nuevo Plan Forestal de Cantabria 2027-2050 con participación pública "real" y "territorializado" y para el que previamente se creara una Mesa Autonómica de Bosques y Bioeconomía Forestal con "representación paritaria de Administraciones, propietarios forestales, juntas vecinales, ganaderos, apicultores , recolectores, guías de naturaleza, ecologistas y comunidad cientifcia".

Los socialistas reclamaban que el plan tuviera como "eje central" la protección y restauración del bosque autóctono y también incorporara "objetivos concretos, medibles y evaluables" en diferentes ámbitos.

Y pedían implantar un sistema autonómico de fiscalidad forestal diferenciada para incentivar la gestión activa del bosque autóctono mediante bonificaciones en el IBI, el IRPF y el Impuesto de Sucesiones para montes ordenados, y penalizar tanto el abandono como la sustitución por especies alóctnas.