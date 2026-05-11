El Parlamento pide al Gobierno presentar un proyecto de ley de familia en esta legislatura

Parlamento de Cantabria.- Archivo - EUROPA PRESS

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha acordado instar al Gobierno de Cantabria a presentar ante la Cámara, antes de que finalice la legislatura, un proyecto de ley de familia con el objetivo de fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia, con especial enfoque en familias numerosas y con personas dependientes, incluyendo medidas de apoyo en conciliación, vivienda, transporte y educación, además de rebajas fiscales.

Se trata de una iniciativa de Vox que ha contado con una enmienda de modificación del PP, y que ha sido adelante gracias al apoyo de todos los grupos excepto del PSOE, que ha votado en contra al apostar un modelo de familia "inclusivo" frente al "recorte de derechos" que "propone la ultraderecha".

El diputado de Vox Armando Blanco ha puesto de manifiesto "la situación tan preocupante en la que nos encontramos" por la evolución de creación de familias, el número de nacimientos y de miembros de la unidad familiar o la tasa de fertilidad española en los últimos 40 años. "Si los datos de un determinado año son malos, los del año siguiente son peores y los actuales son aún más dramáticos", ha lamentado.

A su juicio, no se trata de una situación "puntual" que se pueda recuperar si mejora la economía, sino que "estamos hablando de un problema estructural producido tras décadas de ingeniería social y de pérdida de poder adquisitivo, que pretende destruir lo que hoy esta iniciativa Vox pretende proteger, que es la familia".

"¿Cómo vamos a fomentar que forme una familia quien no tiene ningún recurso económico que le sostenga más allá de las ayudas públicas y a pesar de que puedan recibir otras ayudas adicionales? Es prácticamente imposible", se ha cuestionado.

De esta forma, Vox aboga por establecer un plan integral de ayuda a la familia que abarque todos los aspectos que la rodean, desde los sanitarios a educación, guardería, vivienda, desarrollo personal o actividad laboral y personal. "Este es un problema de evolución demográfica que debemos afrontar lo antes posible", ha defendido.

Por su parte, el PP ha presentado una enmienda de modificación, que ha sido aceptada, para que este proyecto de ley de familia se presente antes de que finalice esta legislatura pero no antes de que termine este año, como proponía Vox, ya que "una ley de familia no se improvisa, requiere diálogo real".

La diputada 'popular' María Yolanda García ha trasladado que el objetivo es conseguir una ley de familia "sensata, consensuada y con presupuesto".

Además, ha apuntado que, tras los presupuestos de 2026, los grupos tienen ahora una "segunda oportunidad" para ayudar a las familias de Cantabria a través de la Ley de Vivienda que actualmente se está tramitando en el Parlamento.

Por su parte, la diputada regionalista Ana Obregón ha apoyado la iniciativa al considerar que es "necesaria" una ley de familia, si bien ha aclarado que lo hacen desde una visión "radicalmente distinta a la de Vox", es decir, "desde la inclusión, la pluralidad, el respeto a la realidad diversa de nuestra sociedad".

"El contenido es razonable pero el enfoque debe ser otro", ha señalado Obregón, que ha subrayado que la futura Ley de Familia de Cantabria debe ser una norma "para todas las familias, sin excepciones, sin jerarquías, sin etiquetas y sin ideologías excluyentes".

Mientras que desde el PSOE la diputada Nórak Cruz ha defendido un modelo de familia "inclusivo, respetuoso y adaptado a la sociedad del siglo XXI" y que "protege, acompaña y reconoce derechos", frente a los que "propone la ultraderecha" que, en su opinión, son "un retroceso" e implican "un recorte" de los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI y de las personas migrantes.

"La verdadera defensa de la familia no pasa por imponer, sino por proteger. No pasa por excluir, sino por incluir. Y, desde luego, no pasa por recortar derechos, sino por ampliarlos", ha defendido.