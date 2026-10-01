El Parlamento recibe 92 relatos para el concurso 'Sin Barreras' sobre el papel de las mujeres en la sociedad

Archivo - El patio central del Parlamento de Cantabria. - PARLAMENTO DE CANTABRIA / JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concurso de relato corto 'Sin Barreras', convocado por el Parlamento de Cantabria para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad, ha recibido 92 trabajos procedentes de diversas ciudades españolas y de países como Estados Unidos, Panamá, India y Suecia.

El certamen forma parte de la programación 'Mujeres sin límites, sin barreras', que está destinado a visibilizar la contribución de las mujeres a la sociedad y a fomentar la reflexión sobre la igualdad entre mujeres y hombres a través de la creación literaria, ha explicado la Cámara en un comunicado.

El concurso invita a las personas participantes a construir narraciones en las que la mujer ocupe un lugar central, y trata de poner en valor aspectos como la fortaleza, el compromiso, el talento, la capacidad de superación y la contribución al progreso colectivo.

Además, tiene el objetivo de favorecer el diálogo entre generaciones y contrastar distintas miradas sobre esta temática, ya que el concurso establece dos modalidades de participación: una dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años y otra destinada a personas de 60 años en adelante.

El certamen contempla un premio de 700 euros para el relato ganador y otro de 300 euros para el finalista en cada una de las categorías.

JURADO Y RESOLUCIÓN.

El jurado encargado de valorar y fallar los premios ya ha quedado constituido y está formado por Macarena García-Avello, directora del Aula de Letras de la Universidad de Cantabria (UC); Violeta Santiago, periodista del Diario Montañés y especialista en temas de igualdad; Borja Domínguez, periodista de RNE en Cantabria donde dirige el programa de literatura 'Libroloquios'; Olga Agüero, decana del Colegio de Periodistas de Cantabria y periodista de la edición de Cantabria de ElDiario.es; y Esteban Ruiz sociólogo, editor y gestor cultural.

La resolución del certamen se hará pública durante este mes de octubre, mientras que la entrega de premios tendrá lugar en un acto institucional previsto para el 11 de noviembre.