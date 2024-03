El Parlamento reclama unánime las ayudas de Corporaciones Locales y un Plan de Empleo Joven que llegará "pronto"

PP y Vox tumban una propuesta del PRC para dar ayudas a familias y empresas con cargo al fondo anti-inflación



SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad dos iniciativas para instar al Gobierno regional (PP) a que resuelva antes de julio la convocatoria de ayudas del programa de Corporaciones Locales para los ayuntamientos y a que apruebe un II Plan para la mejora de la Empleabilidad Joven que, según han avanzado los 'populares', verá la luz "muy pronto".

Ambas propuestas se han abordado en la sesión matinal del Pleno de este lunes --que ha comenzado con un minuto de silencio al coincidir con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo--, junto a otra del PRC en materia económica que a diferencia de las citadas no ha salido adelante al no recabar el apoyo de PP y Vox.

En ella, los regionalistas pedían poner en marcha medidas y ayudas concretas con cargo al fondo anti-inflación de 3 millones de euros contemplado en los Presupuestos Generales de Cantabria para atemperar la situación que viven las familias y las empresas, así como dar ayudas directas a todas las familias con ingresos menores de 40.000 euros para lograr reducir el impacto de las subidas de precios en la economía de las clases medias y trabajadoras de Cantabria.

El PSOE ha votado a favor de la iniciativa tras aceptar el PRC una enmienda presentada por los socialistas para dar al Gobierno de plazo hasta el 30 de junio para que convocara esas ayudas, pero el Grupo Popular, que sustenta el Ejecutivo, la ha echado abajo señalando que este tipo de propuestas requieren de más "análisis y sosiego".

Y es que, según ha expuesto, hay 156.000 familias cántabras con ingresos inferiores a 40.000 euros, por lo que si se reparten 3 millones "correspondería a 19,23 euros por hogar para todo el 2024". "Menos es nada, dirán ustedes", ha ironizado el 'popular' Carlos Caramés, pidiendo "seriedad" a los regionalistas en sus propuestas.

Vox también ha votado en contra ya que había presentado otra enmienda que no se ha aceptado, y que consistía en instar al Gobierno de Cantabria a incorporar en los presupuestos de 2025 la deflactación de las tablas de IRPF correspondientes al tramo autonómico. Una propuesta que el PRC no ha querido incluir en la suya porque "no tiene nada que ver".

En este mismo sentido, el PP ha criticado que, o había "muchas ganas de apoyar la propuesta regionalista por parte de Vox o no sabían cómo justificarlo", al igual que ha lamentado la enmienda del PSOE para poner un plazo: "Les faltó añadir que el reparto el lo haga Koldo, que tiene experiencia y sabe hacerlo bien", ha sentenciado Caramés.

CORPORACIONES LOCALES Y PLAN DE EMPLEO JOVEN

Sin embargo, las propuestas que han llevado los socialistas al Pleno de este lunes han corrido más suerte, ya que eran suyas tanto la del Plan de Empleo como la de las subvenciones de Corporaciones Locales, ambas aprobadas por unanimidad, aunque no exentas de acusaciones.

Y es que en su defensa de la moción sobre el segundo asunto, la socialista Ana Belén Álvarez ha sacado a colación la polémica surgida la semana pasada en Camargo -donde gobierna el PP con mayoría absoluta-, al salir a la luz un correo electrónico interno dirigido al departamento de Obras y Recursos Humanos sobre un proyecto de las Corporaciones Locales, en el que se indicaba: "no queremos mujeres en esta cuadrilla".

Álvarez ha denunciado que estas órdenes, cuyo fin es que los ayuntamientos contraten a desempleados para trabajar en proyectos municipales, no pueden contener elementos que den pie a discriminación.

Además, ha criticado que el alcalde, Diego Movellán, manifestara que se había "sacado de contexto" y que era un correo "interno". "Ni interno, ni externo, ni medio pensionista. Es sexista". "Eso es segregar", ha sentenciado la socialista, añadiendo que la persona que lo ha hecho "tiene que ser machista de manual aunque piense que no lo es".

También se ha dirigido a la presidenta de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, para trasladarle que es ella que "debe velar por que la igualdad sea uno de los principios rectores" y para criticar que "no se haya pronunciado" sobre esta polémica.

No obstante, el resto de grupos de la Cámara ha preferido centrarse en el debate en el contenido estricto de la moción y no en este asunto, por lo que todos la han apoyado, ya que lo que ésta recoge es instar al Gobierno a resolver la convocatoria de subvenciones del programa para que los ayuntamientos puedan contratar antes del 1 de julio a personas desempleadas -pueden llegar a contratar a unas 2.500 en toda la región-.

Al respecto, los populares han señalado que ya "hay bases, hay resoluciones de la convocatoria y tendremos en tiempo y forma las resoluciones que permitan la contratación", aunque ha criticado que si no se han publicado ya es porque el anterior Gobierno PRC-PSOE no lo dejó preparado por "un cálculo partidista premeditado" ante la previsión de que iban a abandonar el Ejecutivo tras las elecciones.

Por su parte, la regionalista Rosa Díaz ha subrayado que el PP fue "muy estricto" con estas convocatorias y afeó los retrasos en su publicación pese que se produjeron en momentos como la pandemia. Y desde Vox, Natividad Pérez ha defendido que estas convocatorias ofrecen "ventajas" a los municipios, pero para ello es "crucial gestionarlas adecuadamente".

En cuanto al impulso de un Plan para la mejora de la Empleabilidad Joven, el PSOE lo ha llevado a la Cámara a través de una proposición no de ley (PNL) que ha salido adelante incluyendo una enmienda del PP, en la que se cambia su vigencia de 2024-26 como llevaban los socialistas a 2025-27. El grupo lo ha aceptado entendiendo que es "totalmente coherente" para incluirlo ya en los presupuestos del próximo ejercicio.

Ana Belén Álvarez ha defendido también esta iniciativa señalando que en el tercer trimestre del pasado ejercicio se alcanzó una tasa de paro en menores de 30 años del 14,53%, la más baja en los trece últimos años; que Cantabria es la segunda comunidad con mejor dato de toda la serie histórica y que ha habido un "claro descenso" del desempleo entre el colectivo en los tres últimos años, lo que ha destacado que coincide con la aprobación y desarrollo del plan de empleo joven.

Por ello, la PNL llama al Ejecutivo a aprobar uno nuevo acordado en el marco del diálogo social y a remitirlo al Parlamento antes del 15 de octubre.

Al respecto, el diputado popular Cándido Cobo ha indicado que ese plan "verá muy pronto la luz". "Las oportunidades de futuro estarán garantizadas con el PP en el Gobierno", ha asegurado.

RENOVACIÓN DE LA WEB DEL PARLAMENTO

La sesión matinal del Pleno ha terminado con la aprobación de otra PNL impulsada por Vox para reformar la web institucional del Parlamento, con el objetivo de facilitar a los usuarios el acceso sistematizado a la información en cumplimiento de los principios derivados de la Ley de Transparencia de la Actividad Pública.

La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE y Vox, mientras que PP y PRC se han abstenido.