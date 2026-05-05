Parlamento y UC crean las categorías de entidades y personas en el II Premio San Rafael al mérito en la sanidad

Reunión de la Comisión Mixta del Parlamento y la Universidad de Cantabria. - JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento y Universidad de Cantabria desdoblarán el II Premio San Rafael al mérito en la sanidad regional en dos categorías, una para entidades y otra para personas, buscando una mayor homogeneidad en el análisis por parte del jurado.

Unas nuevas bases que han acordado este martes, en la reunión de la comisión mixta de seguimiento del convenio anual de colaboración entre ambas instituciones, a la vista del "éxito" de la primera edición en 2025 y de la necesidad de mejorar la estructura del galardón, ha informado el Parlamento.

Este II Premio San Rafael se fallará el 24 de octubre, día del arcángel símbolo de la medicina, y se entregará a finales de noviembre en un acto específico.

En la primera edición resultó premiada la Fundación Marqués de Valdecilla y se registró una importante concurrencia de propuestas.

El Parlamento fue durante 140 años Hospital de San Rafael, y este galardón refleja la tradición del edificio de la calle Alta y también la importancia de la medicina en el desarrollo universitario y asistencial de la comunidad autónoma.

Por otra parte, la comisión mixta ha decidido publicar en la sevillana Editorial Renacimiento la novela de 1931 de Matilde de la Torre 'El banquete de Saturno', una narración de tipo social cuyos ejemplares ya son muy difíciles de hallar.

Una acción con la que pretende revalorizar la pluma de una escritora cántabra fallecida hace 80 años en el exilio republicano de México, y cuyas cenizas han sido recientemente repatriadas a su localidad, Cabezón de la Sal.

Renacimiento, especializada en reediciones de libros de época contemporánea, pero ya descatalogados, garantiza una edición cuidada (incluirá un estudio previo de la especialista Noelia Solano Alonso) y una amplia distribución de la novela, por lo que se ha juzgado una opción óptima para dar relevancia a esta labor literaria de la autora cabezonense.

ACCIONES EN MARCHA

En otro orden, se han repasado las acciones en marcha dentro del convenio. La exposición sobre Concha Espina ya ha comenzado su primera etapa de itinerancia en la Casa Gótica de Mazcuerras, y hay perspectivas para etapas posteriores.

Este miércoles 6 comienzan en el Paraninfo las conferencias con motivo del centenario del fotón, y continuarán los miércoles 13 y 20, para destacar las posibilidades tecnológicas de la luz y la vanguardia de la investigación en este campo.

El próximo domingo 10 de mayo tendrá lugar en la Iglesia de Santa María de la Asunción en Laredo, a las 19.00 horas, la interpretación por la Camerata Coral y el Ensemble de la UC del Sacred Concert de Duke Ellington, obra de jazz ya representada con gran éxito en el patio del Parlamento en 2024 y en el Teatro Concha Espina de Torrelavega en 2025.

En el mes de junio se publicarán dos libros fruto de la colaboración UC-Parlamento. Por una parte, 'Concha Espina: querer, saber, poder', a partir de las conferencias ofrecidas con motivo de la exposición por las especialistas Cristina Martínez Torres, Cristina Fernández Gallo y Rebeca Rodríguez Hoz; y por otra, como derivación del IV Encuentro de Historia de Cantabria celebrado en el Parlamento en otoño de 2025, el libro colectivo 'Historia de Cantabria. Nuevos temas y líneas de investigación', coordinado por la catedrática de Historia Medieval Susana Guijarro.

En julio, los días 8, 9 y 10 se desarrollará en la Sala Alday del Parlamento el curso de verano UC sobre los nuevos retos europeos para las regiones de la Unión, dirigido por la profesora de la facultad de Económicas Ana Carrera y la directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Inmaculada Valencia.

Con esta serán ya tres las ediciones de un curso que se centra en la experiencia histórica y comparada entre las regiones de Europa en cuanto a formas de gobernanza y peculiaridades de la descentralización de competencias.

Asimismo, se ha confirmado que en octubre se inaugurará en la sala del Paraninfo la exposición sobre la Cantabria de la década de 1970, a partir de las imágenes del Archivo Mazo, una acción también prevista en el convenio de este año entre Parlamento y Universidad.

Ese mismo mes, también, con dirección de Adrián Magaldi, diversos historiadores celebrarán en el Parlamento una jornada para analizar en retrospectiva, tras 50 años de su aprobación, la decisiva Ley de Reforma Política de 1976 impulsada por el Gobierno de Adolfo Suárez y que fue la antesala de las primeras elecciones democráticas, celebradas en junio de 1977.

La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, ha agradecido a la rectora, Conchi López, y a la universidad, el esfuerzo que realizan para desarrollar "un programa tan denso de actividad" y ha expresado la satisfacción de la Cámara por la calidad de los resultados y por el inicio de algunas acciones descentralizadoras de la oferta, como en Torrelavega, Laredo o Mazcuerras.

Por su parte, López ha señalado que la continuidad de este programa demuestra "la solidez" de la colaboración entre la Universidad de Cantabria y el Parlamento, "una alianza que nos permite avanzar en proyectos de gran valor cultural y científico". Y ha destacado que, de este modo, "ambas instituciones contribuimos a acercar el conocimiento a la sociedad y a poner en valor nuestro patrimonio".