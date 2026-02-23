El Parlamento vuelve a aprobar por unanimidad el criterio de renta per cápita para las becas comedor

Archivo - Comedor escolar. Archivo - MAICA/ ISTOCK - Archivo

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha vuelto a aprobar por unanimidad, como ocurrió el 24 de febrero de 2025, una moción de Vox para modificar la orden del Servicio de Comedor de los centros educativos públicos no universitarios para introducir el criterio de renta per cápita familiar para aplicarlo, con carácter gratuito parcial, en las becas de comedor a partir del próximo curso 2026-2027.

El encargado de defender la propuesta ha sido el diputado Armando Blanco (Vox), quien ha lamentado que, a pesar de la aprobación hace 12 meses, no se ha aplicado de cara al curso 2025-2026. Por ello, ha recuperado esta iniciativa a cuatro meses de que se deban solicitar las del próximo año académico.

Así, Blanco ha censurado que, en la interpelación de la semana pasada, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), "a pesar de que parecía compartir la problemática, no quiso establecer ninguna fecha" para aplicarlo. Esta es la razón por la que ha solicitado la modificación de la orden "con urgencia" para que este concepto sea aplicado en las becas de comedor del próximo curso.

En contraste, el portavoz del PP, Álvaro Aguirre, ha señalado que esa modificación estaba contemplada en la propuesta presupuestaria para 2026, rechazada por el resto de grupos parlamentarios, y que contaba con una partida de 1,8 millones de euros destinados a mejorar los gastos de funcionamiento de los centros educativos, de los que iba a salir el dinero para financiar las becas escolares de comedor.

De esta forma, el 'popular' ha acusado a los partidos de la oposición de que Cantabria "solamente" cuente con "los mismos 14,2 millones del año 2025, en lugar de 16".

Por su parte, la diputada del PRC Teresa Noceda ha solicitado un calendario "claro" al Ejecutivo regional para aprobar la orden y que detalle cuáles serán las variables que integrará y cómo se ponderarán. En este sentido, ha pedido que se garantice que ninguna familia vulnerable quede fuera por un tecnicismo.

Mientras que la socialista Norak Cruz ha defendido que esta modificación permitirá a más familias acceder a las becas para conciliar la vida familiar y laboral, y espera que beneficie al colectivo de familias migrantes, que son "diversas, multiculturales y en muchas ocasiones están favoreciendo el aumento de la natalidad tanto en Cantabria como en España".

HIJOS CON NECESIDADES ESPECIALES

En otro punto del orden del día, la Cámara regional también ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PSOE para crear un plan regional de programas de conciliación y respiro dirigidos específicamente a las familias con hijos con necesidades especiales.

Además, se garantizarán recursos económicos suficientes para mantenerlo y expandirlo por toda Cantabria; se establecerán convenios con empresas, profesionales, asociaciones y entidades para asegurar servicios especializados; se fomentará la formación continua de los profesionales que atienden a estas personas; y se promoverá la participación de las familias en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas, con transparencia y corresponsabilidad.

La diputada Norak Cruz ha defendido que la falta de este tipo de programas municipales genera una "sobrecarga emocional, física y económica" sobre las personas cuidadoras. En esta línea, ha denunciado que es un "problema estructural" a causa de la "falta de financiación estable, coordinación interadministrativa y recursos técnicos especializados para dar una respuesta adecuada y homogénea en todo el territorio".

Por su parte, el 'popular' Alejandro Liz ha afirmado que este tipo de políticas "es inversión en salud mental y en conciliación", y ha apostado por "seguir trabajando para que ningún cuidador se sienta solo, invisible o abandonado". Sin embargo, ha señalado que con la prórroga presupuestaria, la Consejería de Inclusión Social cuenta con 23 millones de euros menos.

Por su lado, la diputada del PRC Rosa Díaz ha incidido que el plan abarque a toda Cantabria, y en la "necesidad" de reforzar la coordinación y la financiación para ofrecer los "apoyos reales que no están pidiendo las familias" de estos 23.000 cántabros que tienen reconocido algún grado de discapacidad.

Y el diputado de Vox Armando Blanco ha criticado las políticas de aborto del PSOE y ha puesto en duda que a los socialistas "les importe" el futuro de estas personas con necesidades especiales. Asimismo, ha asegurado que esta PNL "no aporta nada nuevo" respecto a las acciones del Gobierno de Cantabria.

ESTATUTO MÉDICO

Por otra parte, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley de Vox en la que se insta al Gobierno de Cantabria a que, a su vez, inste al Ejecutivo central a promover cambios legislativos para la creación de un Estatuto Médico propio.

La iniciativa, que ha contado con los votos en contra del PSOE y la abstención del PP, PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, pedía que se reconozca la especificidad de la profesión, se garantice una interlocución directa y diferenciada del colectivo médico con el Ministerio de Sanidad y se establezca que sean los facultativos médicos los interlocutores en la negociación de sus condiciones laborales.

La diputada de Vox Natividad Pérez ha señalado que las huelgas de los médicos de los últimos meses no responden a "un fenómeno coyuntural", sino al "colapso de un modelo que ha despreciado sistemáticamente la singularidad de la profesión médica".

Ha indicado que la Ley del Estatuto Marco, que "lleva más de 22 años sin una modificación profunda", ha quedado "obsoleta" y "desconectada por completo de la realidad asistencial del siglo XXI", lo que ha provocado "desmotivación, abandono y la fuga masiva de talentos". "Necesitamos igualdad real entre todos los médicos de España, con unas condiciones atractivas para todos ellos", ha defendido.

Mientras que el diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha puesto en valor que el Gobierno regional "se ha puesto a dialogar, a escuchar cuáles son las necesidades y apostar por la sanidad pública de Cantabria como nadie" y "ha conseguido un pacto con los médicos".

Ha apuntado que la enmienda de modificación presentada por los 'populares', que no ha sido aceptada por Vox, responde a "la necesidad de dar una solución, dar esa responsabilidad, ese prestigio, esas salidas y esas reivindicaciones que reclama el personal médico en nuestro país".

Asimismo, la diputada regionalista Paula Fernández ve "necesario" que el Ministerio haga ese "esfuerzo" que se le pide para que "reconduzca" la situación de "precariedad" de los médicos.

Para ello, el PRC aboga por incorporar en la mesa de negociación una representación "adecuada" de los médicos. Además, cree que el Ministerio debe de abordar "cambios urgentes" en la regulación de la jornada laboral de estos profesionales, y acometer e implementar "medidas efectivas" para frenar la fuga de médicos, lo que requiere de "una reforma integral del sistema sanitario" que "no solo le compete al Ministerio", sino que "también se tiene que coordinar" con las comunidades autónomas.

Por su parte, el diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha acusado a Vox y el PP de estarse "mimetizando con el único objetivo de competir por el voto de los médicos", y de hacer eco en la Cámara de "un relato parcial e interesado promovido por un grupo de sindicatos médicos".

A su juicio, "tiene lógica que solo exista un estatuto marco" porque "el 90% del anteproyecto de ley es común", por lo que "no tiene sentido que haya varios estatutos" y, además, Cantabria tiene sus "propios estatutos marcos".