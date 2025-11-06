El Parque de Bomberos de Camargo alcanza los 19 efectivos tras la incorporación de cinco nuevos - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Bomberos de Camargo ha alcanzado los 19 efectivos tras la incorporación este jueves de cinco nuevos, una "buena noticia" para el alcalde del municipio, Diego Movellán.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento, en una nota de prensa que ha recordado que el Gobierno de Cantabria incrementará en un 85% la partida presupuestaria de 2026 destinada a los bomberos municipales. De esta manera, se ha pasado de los 150.000 euros que percibía hasta 2023 a los 400.000 que recibirá en 2026.

El alcalde ha dado la bienvenida a los cinco nuevos bomberos y ha defendido la necesidad de "continuar introduciendo mejoras" en el parque de bomberos, "que no sólo protege a los camargueses", ya que de las 610 intervenciones que realizó en 2024, un total de 105 actuaciones tuvieron lugar en otros municipios.

Para Movellán, hasta 2023 se trataba de un servicio "infradimensionado, tanto en personal como en financiación" y ha valorado que actualmente la plantilla y el nuevo presupuesto es "acorde al nivel de actividad".

En esta línea, ha lamentado que, durante "demasiado tiempo", la base de bomberos de Camargo "había sido maltratada y ninguneada por el anterior Gobierno PRC-PSOE, que llegó al punto de olvidarse de esta partida durante tres años, de 2016 a 2019".

OTROS PROYECTOS

Por otro lado, el alcalde ha hablado del cambio de contenedores de basura "tras años soportando una imagen lamentable en nuestras calles y pueblos". Así el municipio "adjudicará en los próximos meses" el nuevo contrato de limpieza viaria, "un antes y un después en la mejora de los espacios comunes", con una inversión de 11 millones de euros a lo largo de 5 años.

Asimismo, Movellán ha celebrado otros hitos de la legislatura, como la firma del convenio para la cubrición de las vías del ferrocarril en Maliaño; la obtención de tres millones de euros de Fondos FEDER para transformar el Centro Cultural La Vidriera; y la remodelación del área de Cros, con los dos millones de euros que Camargo va a obtener de licencias y aprovechamientos urbanísticos por el convenio firmado para la ampliación de Valle Real.

Asimismo, ha puesto en valor la "gran renovación urbana" del barrio de La Acera, en Maliaño, que se encuentra en vías de ser rehabilitado después de que el Pleno aprobara la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Entrevías.

Por último, el alcalde ha apuntado que "vemos más cerca otro de los grandes proyectos en materia de seguridad", como es la ampliación de la plantilla de la Policía Local que, actualmente, cuenta con 22 efectivos en activo, a la espera de que otros 16 agentes se incorporen el primer trimestre de 2026 tras finalizar los procesos selectivos que se están desarrollando.

En el encuentro también han estado presentes el jefe del Parque de Bomberos de Camargo, Ignacio Sánchez Antolín, y el concejal de Seguridad y Protección Ciudadana, Amancio Bárcena.

CANTABRIA.-AMP.- El Gobierno incrementará en un 85% la partida presupuestaria de 2026 del Parque de Bomberos de Camargo

Contará en las próximas semanas con cinco nuevos efectivos y se cubrirán dos vacantes más el año que viene CAMARGO, 29 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Seguridad incrementará en un 85 por ciento la partida presupuestaria destinada en 2026 al Parque Municipal de Bomberos de Camargo, al pasar de los actuales 215.000 euros a 400.000 el próximo año, con el fin de "poder hacer justicia" con "la diferencia" que venía sufriendo en la última década este parque respecto a los de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.

Así lo ha anunciado la consejera del ramo, Isabel Urrutia, este miércoles durante la visita que ha realizado al Parque Municipal de Bomberos de Camargo, junto al alcalde, Diego Movellán, para analizar la situación de la instalación, conocer su funcionamiento y mantener un encuentro con su plantilla para conocer sus necesidades.

Urrutia ha asegurado que este incremento presupuestario va a permitir "revertir" una situación generada hace casi diez años, ya que "el Ayuntamiento de Camargo recibió en 2015 una transferencia de 250.000 euros que desapareció en los presupuestos regionales de los tres años siguientes, sin que se diera solución".

Además, ha criticado que cuando se recuperó en 2019 el convenio con este municipio por las salidas que se hacen a municipios limítrofes, se hizo en una cuantía tres veces menor a la que parques municipales como el de Castro Urdiales o de Torrelavega, venían recibiendo, y se fijó en 150.000 euros para 2019, "permaneciendo congelada hasta 2023".

610 INTERVENCIONES EN 2024, 105 FUERA DEL MUNICIPIO

La consejera ha destacado que el parque de Camargo realizó en 2024 un total de 610 intervenciones de las que 105 fueron fuera de su término municipal.

Ante tal situación de "injusticia", ha afirmado que el Gobierno de Cantabria está realizando "un gran esfuerzo económico" esta legislatura, "intentando revertir año a año esta situación para devolver a Camargo su posición y, sobre todo, restituir la igualdad que otros gobiernos negaron a este parque".

Ha subrayado que dicha partida se ha aumentado un 44% en dos años de legislatura, pasando de 150.000 en 2023 a 216.000 euros en 2025 y las cuentas regionales para 2026 destinarán una partida de 400.000 euros, con el fin de "equipararlo" al resto de parques de titularidad municipal, como el de Santander, que recibe 725.000 euros; el de Torrelavega, 450.000 euros, y el de Castro Urdiales, 400.000 euros.

Urrutia ha puesto en valor el "carácter municipalista" del presupuesto de Cantabria, así como del Ejecutivo autonómico, que apuesta por "ayudar, transferir, invertir y mejorar" los servicios municipales que se prestan en los 102 municipios.

Para Urrutia, "es la forma de luchar contra la despoblación, de fijar población y de dar mejores servicios públicos a los ciudadanos con unos servicios esenciales, de calidad y que preserven, no solo su población, sino la prestación de servicios de atención para las personas que más lo necesitan".

Por su parte, el alcalde ha agradecido el "esfuerzo" realizado para revertir la "injusta" situación que vivía el Parque de Emergencias de Camargo, que "con más salidas que otros recibía menos ayudas de la Administración regional", y ha puesto en valor el trabajo que está llevando a cabo Presidencia con los ayuntamientos para reforzar su seguridad con inversiones y mejoras en los servicios.

Asimismo, ha reconocido la labor de los bomberos de Camargo, que en las próximas semanas va a reforzar su plantilla con cinco nuevos agentes, de los que se incorporarán de manera efectiva cuatro ya que uno de los puestos ya estaba cubierto interinamente. También ha avanzado que se cubrirán dos vacantes más el próximo año, dentro del compromiso de seguir ampliando la dotación de personal.