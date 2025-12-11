El Parque de la Navidad de Camargo amplía su programación este fin de semana con actividades familiares

Parque de la Navidad de Cros - ALBERTO G. IBANEZ

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Navidad de Camargo, instalado en la zona de Cros, en Maliaño, amplía su programación este fin de semana con diferentes propuestas para el público familiar.

Las actividades programadas comenzarán este viernes a las 17.30 horas con una actuación de baile infantil a cargo de la Academia Carlota Argos en el escenario anexo a la pista de hielo.

Por otro lado, el sábado 13 será el turno de dos talleres gratuitos ideados para disfrutar en familia. A partir de las 17.00 horas se impartirá la actividad 'Iniciación al Bonsái', guiada por Ela Bonsái, en la que los participantes podrán descubrir las bases de esta disciplina artística; y a las 18.30 horas, 'Crea tu bolsita/monedero de cuero', conducido por Darkos, que permitirá a los asistentes elaborar su propia pieza artesanal.

La programación continuará el domingo 14, a las 18.00 horas, con un flashmob --una coreografía dirigida en la que pueden participar personas de todas las edades, independientemente de sus conocimientos de baile-- a cargo de 'The G Family', de la Academia de Danza de Gloria Rueda, desde donde se recomienda asistir ataviado con motivos navideños.

Además, todos los días -hasta el próximo 5 de enero- la Aldea Navideña Europea acoge talleres orientados al público infantil sobre diversas temáticas.

En un enclave en el que la pista de hielo de 14 por 30 metros se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de estas fiestas, especialmente entre el público juvenil, miles de personas han visitado ya instalaciones como el mercado, la taberna y la aldea navideños, además de atracciones como el saltamontes, un jumping o la olla navideña, entre otras propuestas pensadas para todas las edades, ha informado el Ayuntamiento.

En opinión de la concejala de Dinamización Cultural y Festejos, Laura Ara, el "éxito de público" de esta iniciativa se debe a que "congrega un amplio abanico de elementos propios de la Navidad", como el poblado, la Casa de Papá Noel y la de los Reyes Magos, además de un mercado con casetas de comercio local y artesanal, y una Taberna Navideña atendida por elfos que ofrece chocolate caliente, vino especiado y castañas.

Además, el escenario anexo a la pista de hielo acogerá durante toda la campaña actuaciones musicales y espectáculos infantiles, mientras que la Carpa de la Navidad volverá a instalarse en la Plaza de la Constitución a partir del 20 de diciembre con cuentacuentos, magia, villancicos y actividades familiares.

La concejala ha indicado que, como "refuerzo" a esta campaña, el Ayuntamiento mantiene operativo un aparcamiento temporal de un centenar de plazas junto al Centro Cultural La Vidriera, que estará disponible hasta que finalicen las fiestas para facilitar los desplazamientos y el acceso a todas las actividades.

En este sentido, Ara ha recordado que los visitantes también pueden hacer uso del aparcamiento de los centros comerciales -muy próximos al Parque de Cros- o del transporte público, con servicio de tren y autobús.