Parte de Cabezón la 13ª etapa de La Vuelta, decisiva para la clasificación

CABEZÓN DE LA SAL 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 13ª etapa de la Vuelta a España ha partido este mediodía de la localidad cántabra de Cabezón de la Sal con destino a l'Angliru (Asturias) y se presenta como "decisiva" para la clasificación final por su perfil y dificultad.

El consejero de Deporte de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha despedido La Vuelta, que ya ha cumplido con las dos etapas que han transcurrido por Cantabria.

Martínez Abad, que estaba acompañado por la directora de Deporte, Susana Ruiz, ha mostrado su satisfacción por la repercusión que ha tenido el paso de esta prueba por la región, "que una vez más, ha conseguido un importante impacto y repercusión, mostrando a millones de espectadores, la belleza y singularidad de nuestro patrimonio natural e histórico", ha dicho.

Esta etapa está considerada como una de las "míticas" de esta carrera, ya que se trata de una de las más largas y la última de este kilometraje en la presente edición.

Tras el llano que lleva a El Entrego, el pelotón entra en tramos especiales de alta montaña, como Mozqueta (1ª categoría; 6,3 km al 8,4%), el Cordal (1ª; 5,5 km al 8,8%), para finalizar en L'Angliru, de categoría especial).