Parte de Cantabria, en aviso amarillo este sábado por lluvias y tormentas

Mapa de avisos meteorológicos en Cantabria para el 25 de julio de 2026 - AEMET

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Parte de Cantabria estará este sábado, 25 de julio, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, las zonas en aviso será el litoral y el centro y valle de Villaverde, en ambos casos entre las 12.00 y las 21.00 horas.

Las lluvias podrían dejar una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, las tormentas podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, aunque es poco probable, según ha precisado la Delegación de la AEMET en Cantabria.