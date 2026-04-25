Parte de Cantabria estará este domingo en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Un grupo de personas con paraguas en un paso de cebra en Cantabria.-ARCHIVO
Archivo - Un grupo de personas con paraguas en un paso de cebra en Cantabria.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 25 abril 2026 17:29
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SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Liébana y la Cantabria del Ebro estarán este domingo, 26 de abril, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta por lluvias estará activado en ambas zonas desde las 15.00 hasta las 22.00 horas, cuando se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Mientras, en la misma franja horaria, pueden darse tormentas acompañadas de posible granizo.

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