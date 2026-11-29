Numerosas personas votan durante las elecciones generales, en el Ayuntamiento de Santander, a 29 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales en Cantabria a las seis de la tarde es del 70,75%, lo que supone 10,31 puntos más de la registrada a la misma hora en los últimos comicios de julio de 2023, según el segundo avance de participación actualizado facilitado por el Ministerio del Interior.

De esta manera, a las 18.00 horas han votado 334.748 cántabros de un censo de 520.497.

El índice de participación de Cantabria es inferior a la media del conjunto del país, puesto que en España ha aumentado 15,02 puntos.

Sin embargo, la concurrencia a las urnas en Cantabria es la tercera más elevada de las comunidades tras Madrid (72,69%) y la Comunidad Valencia (71,2%).

En Santander, la participación ha aumentado, hasta las 18.00 horas, un 9,45%; en Torrelavega, un 10,38%; en Camargo, un 10,67%; en Santa Cruz de Bezana, un 13%; en Astillero, un 10,61%; en Cabezón de la Sal, un 10%; en Los Corrales de Buelna, un 8,16%; en Piélagos un 12,4%; y en Reinosa un 8,1%.

Por contra, la asistencia tan solo ha bajado en dos municipios de los 102 de la región: Peñarrubia (-3,2%) y San Miguel de Aguayo (-8,45%).