Numerosas personas votan durante las elecciones generales, en el CEIP María Sanz de Santuola, a 29 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España).- Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales en Cantabria a las 14.00 horas es del 46,28%, lo que supone 3,29 puntos más que en las últimas celebradas en julio de 2023, según el primer avance de participación facilitado por el Ministerio del Interior.

De esta manera, a las 14.00 horas han votado 218.996 cántabros de un censo de 520.497 electores.

A la misma hora de hace cuatro años, habían votado 200.621 personas, el 42,99% del electorado regional.

En Cantabria, en todos los municipios ha aumentado la participación excepto en Miera, Molledo, Peñarrubia, Pesquera, San Felices de Buelna, Solórzano y Vega de Pas.

El índice de participación de Cantabria es superior al del conjunto del país, del 45,75%, aunque es inferior al incremento del 5,27% que se ha producido en España en relación a los comicios de 2023.