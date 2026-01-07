Los pasajeros de los Alvia Santander-Alicante y Madrid-Santander, transbordados por el hielo en Valladolid

Archivo - Varias personas con maletas en la estación - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTANDER 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Alvia que viajaban esta mañana de Santander a Alicante y de Madrid a Santander han tenido que detenerse a su paso por Valladolid, en el entorno del municipio de Valdestillas, por acumulación de hielo en los rodales.

En concreto, los trenes afectados habían partido de Madrid con destino a la capital cántabra a las 7.45 horas -éste ha sido el primero en llegar a la zona problemática-, y de Santander hacia Alicante a las 6.48 horas.

Debido a la afectación por el hielo en el intercambiador de Valdestillas, se ha llevado a cabo un transbordo en el que se han intercambiado los pasajeros de un tren por los del otro para poder continuar la marcha hasta sus respectivos destinos, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.